Как Китай преодолевает проблемы под руководством Си Цзиньпина: фильм CMG

В документальном фильме, недавно выпущенном Медиагруппой Китая (CMG), показано, как страна под руководством председателя Си Цзиньпина преодолела чрезвычайные времена и трудности, вызванные пандемией COVID-19.

В первой части этого фильма, состоящего из двух частей, рассказывается о стремлении Китая к расширению глобального сотрудничества в борьбе с COVID-19 и показаны решительные призывы председателя Си к созданию общемирового сообщества здравоохранения, предоставлению помощи нуждающимся странам и обеспечению всеобщей доступности всех вакцин.

Вторая часть фильма рассказывает о том, как председатель Си вел китайский народ по пути преодоления трудностей, вызванных пандемией COVID-19, и дальнейшей реализации амбициозной цели страны по искоренению нищеты к концу года.

Фильм демонстрирует огромную решимость, проявленную товарищем Си с целью продолжения работы по ликвидации нищеты несмотря на очевидные препятствия, и подробно рассказывает о том, как страна предпринимала новые шаги и изобретала новые возможности, не останавливаясь перед лицом беспрецедентного мирового кризиса.



