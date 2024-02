Как международное агентство популяризирует высшее образование за рубежом

Представители агентства UniPage помогают российским абитуриентам поступить в престижные университеты Канады, США, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Испании, Германии, Италии и многих других стран. Агентство организует поступление в самые престижные частные университеты мира — Лигу Плюща, Стэнфорд, а также государственные заведения «первого эшелона» — Оксфорд и Кембридж.

Агентство работает в партнерстве с Hult Business School, City University of London, Le Roches, Corvinus University of Budapest, Istituto Marangoni, University of Massachusetts и другими известными школами и вузами. На сайте компании собралось больше 200 тысяч академических программ.

Отличительная особенность агентства в том, что команда специалистов подбирает университет, учитывая стремления, задатки и возможности абитуриента. Одна из целей агентства – найти тот университет, который на 100% соответствует запросам абитуриента, не оглядываясь на место вуза в рейтинге.

У компании есть собственная уникальная база, где собрана информация о большом количестве зарубежных вузов. И она постоянно пополняется. В 2023 году сайт UniPage посещало около 2 млн человек в месяц. Сейчас с его помощью можно получить самую актуальную информацию о жизни и учебе за границей, а также найти жилье за рубежом и авиабилеты.

За время своего существования компания участвовала в больших социальных программах:

2017 год – социальный проект совместно с «Монди СЛПК». Победители при поддержке компании были зачислены в престижные европейские университеты;

2021 год – социальный проект Star Team от Sinet Spark в Республике Саха. Учащимся школ региона представители агентства помогли поступить в топовые иностранные вузы.

Цели и планы

Когда в 2022 году закрыли границы, созданная в 2020 году редакция отслеживала изменения по въезду в разные страны и оперативно информировала читателей сайта. Любой желающий мог узнать о визах и наличии прямых рейсов.

Компания работает на рынке образования уже 10 лет. Одна из ее целей – сделать зарубежное образование популярным, чтобы студенты из разных стран могли обмениваться знаниями и опытом.

В дальнейшем команда UniPage планирует создать собственный рейтинг университетов, который будет учитывать наибольшее количество позитивных и негативных факторов обучения в зарубежных вузах. Также агентство будет помогать иностранцам поступать в российские высшие образовательные учреждения.