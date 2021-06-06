Как не ошибиться с выбором при аренде VPS

Тот факт, что аренда VDS (VPS) является приоритетной по отношению к организации собственного дата-центра или, как минимум, серверной, не вызывает ни у кого сомнений. И действительно, подобный подход позволяет экономить деньги и время, что для любого бизнеса – наиважнейшая задача.

Более того, в сети Интернет представлено достаточно много компаний, предлагающих подобного рода облачные технологии. Однако далеко не все из них заслуживают сколь-нибудь пристального внимания. Не секрет, что есть люди. Которые купили даже не самый мощный компьютер, подключили его в сеть и пытаются на нем заработать, рассчитывая, в первую очередь, на незнание и неопытность пользователей.

На что обращать внимание

Понятно, что оптимальным решением на этапе выбора будет обращение за квалифицированной помощью к опытному профессионалу. Но и сам заказчик услуги кое-что должен знать. В частности, обращайте внимание на следующие аспекты:

Аренда VPS возможна только в известной, профильной компании, специализирующейся на хостинге. Зачастую, можно встретить предложения от каких-то других фирм и даже частных людей, занимающихся совершенно другим родом деятельности, но имеющих в конкретный момент времени свободные мощности. Связываться с такими поставщиками услуг не стоит. Во-первых, они акцентированы на другом, и вы не получите качественный сервис. Во-вторых, эти самые мощности в какой-то момент времени могут им потребоваться самим, как следствие, вас «вежливо попросят», причем случится это, даже не сомневайтесь, в самый неподходящий момент. В этом отношении профильные хостинги однозначно предпочтительнее. Наличие и степень профессионализма технической поддержки. В идеале, специалисты должны работать буквально 24 часа 7 дней в неделю без выходных, праздничных дней и обедов. Проблемы с сервером должны устраняться максимально быстро и эффективно. Наличие настраиваемого автоматического сохранения базы данных, архивирования и иных мероприятий, позволяющих быстро восстановить утерянную информацию. В обязательном порядке заключаете договор о сотрудничестве. Сегодня в ходу электронные версии документов. Они также легитимны, но внимательно читайте контент, чтобы были соблюдены ваши права как потребителя услуг.

Что по цене

Ценовой диапазон на виртуальные машины достаточно широк. Стоимость зависит от многих факторов, начиная от конфигурации виртуального сервера, его мощностей, технических характеристик, включая срок аренды, заканчивая личными амбициями поставщика услуг.

Здесь необходимо соблюдать хладнокровие. Адекватной будет стоимость, близкая к среднерыночной в данном сегменте рынка. Меньшая цена заставляет задуматься о качестве предоставляемых услуг, большая – о порядочности компании-арендодателя.