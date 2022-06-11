Как обеспечить максимально оперативную и дешевую процедуру банкротства физического лица

Банкротство физического лица – неприятная, но вынужденная процедура. Решаются на нее люди обычно в очень сложной в материальном плане ситуации, когда иных выходов освободиться от долгового бремени просто не остается.

Однако процедура банкротства физического лица может быть достаточно длительной и затратной. Так, для проведения процедуры банкротства физического лица потребуется оплатить судебные расходы на рассмотрение дела в арбитражном суде и нанять арбитражного управляющего. Для многих граждан, проходящих процедуру банкротства, эти затраты оказываются непосильными: ведь человек банкротится потому, что и так находится в сложном финансовом положении, а здесь от него требуются новые расходы. Это обстоятельство удерживает должников от начала процедуры банкротства физического лица в судебном порядке, на что неоднократно обращало внимание и профессиональное сообщество – юристы и арбитражные управляющие, и органы власти.

Внесудебное банкротство как альтернативный вариант процедуры банкротства

С 1 сентября 2020 года в Российской Федерации действует новая процедура – внесудебное или упрощенное банкротство физического лица. Она была введена вслед за заявлением президента страны Владимира Путина, который поручил сделать банкротство наименее затратным и более быстрым.

Внесудебное банкротство физического лица позволяет списать задолженность, подтвержденную судом. Но для этого у гражданина не должно быть имущества, которое может быть реализовано в счет погашения задолженности, и даже дохода, включая и пенсионные выплаты.

Также сумма долга должна укладываться в 50-500 тысяч рублей. В отношении должника не должно быть возбуждено действующее исполнительное производство. Если должник удовлетворяет этим критериям, он может подать заявление о банкротстве физического лица в многофункциональный центр (МФЦ), приложив документы о задолженности. В течение трех дней МФЦ передает информацию о должнике в Единый федеральный реестр, после чего перестают взыскиваться основной долг и начисляться штрафы, пени, проценты. Кредиторы получают уведомление о том, что их должник проходит процедуру банкротства физического лица.

Далее в течение полугода проходит проверка возможного наличия активов у гражданина. Если активов, подлежащих изъятию, у должника нет, то процедура завершается и все долги списываются. Но если активы обнаружат, процедура банкротства будет приостановлена.

Еще одна важнейшая особенность внесудебной процедуры банкротства физического лица – ее бесплатность. Платить никому ничего не нужно, что позволяет избежать обременительных в сложной материальной ситуации расходов.

Однако у внесудебного банкротства есть и минусы. Во-первых, это ограничение суммы задолженности 500 тысячами рублей, что не позволяет проводить ее при более серьезных долгах. Во-вторых, гражданину, не обладающему должными правовыми и финансовыми знаниями, сложно составить грамотное заявление в МФЦ, определить свое соответствие установленным критериям. Поэтому рекомендуется и в данной ситуации обращаться за помощью к профессиональным юристам, специализирующимся на проведении процедуры банкротства.

Банкротство физического лица с помощью специализированной компании

Обычное банкротство физического лица, то есть проходящее через суд, значительно убыстряется в том случае, если проводить его не самостоятельно, а поручить все юридические моменты специальной фирме. Таких компаний, предоставляющих услуги в сфере проведения процедуры банкротства, в настоящее время много.

Надо выбрать заслуживающую доверие компанию, с грамотными специалистами и хорошим портфолио, изучить отзывы о ней в интернете, и заключить договор. Правда, услуги такой компании будут платными. Но зато они позволят значительно сократить время прохождения процедуры банкротства физического лица. Кроме того, значительно увеличиваются шансы на завершение процедуры списанием долга.

Таким образом, делая вывод о том, как быстрее и проще провести процедуру банкротства физического лица, мы видим, что оптимальный вариант – это обратиться в компанию, специализирующуюся на проведении процедуры банкротства. Специалисты компании сделают так, что вы пройдете эту процедуру с минимальными временными и финансовыми затратами. Это гораздо проще, чем пытаться обанкротиться самостоятельно, через МФЦ.

Вариант банкротства с помощью специализированной компании подходит тем должникам, которые все же располагают некоторыми средствами для оплаты ее услуг. Но за прохождение процедуры в этом случае можно быть спокойным: специалисты компании сделают все необходимое для того, чтобы суд официально признал гражданина банкротом, после чего все его долговые обязательства будут списаны.

Главный плюс банкротства с помощью специалистов – исключение возможного возврата заявлений о банкротстве из-за допущенных ошибок и неучтенных активов. Профессионалы сразу определят шансы гражданина на банкротство, помогут сделать банкротство максимально выгодным для вас, если банкротство проводится через суд.

Михаил Мяклов, руководитель юридической компании по банкротству «Мяклов и Партнеры»