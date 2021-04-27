Как открыть успешную франшизу: топ-5 советов от генерального директора компании Forward Виталия Цыганкова

Франчайзинг сегодня — одна из самых прибыльных моделей бизнеса для начинающих предпринимателей. Несмотря на то, что франшизы активно развиваются, многие бизнесмены совершают одинаковые ошибки. Генеральный директор компании Forward — производителя спортивной одежды Виталий Цыганков поделился 5 советами о том, как запустить успешный бизнес.

Совет 1. Изучить информацию и репутацию бренда.

Нужно знать историю компании и с каким меседжем они выходят на рынок, также на начальном уровне для вас большим плюсом будет, если производство находится в России. Это связано с несколькими причинами: многоступенчатый контроль качества выпускаемой продукции, также возможность оперативного реагирования на изменение спроса. «Forward создаёт 80% продукции в России, это позволяет в кратчайшие сроки производить небольшие экспериментальные капсульные коллекции. Как пример, это коллаборация бренда с Всероссийской федерацией танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла или коллекция, разработанная совместно с российским дизайнером Денисом Симачевом» — говорит Виталий Цыганков.

Совет 2. Стоимость франшизы и примерный расчет будущих вложений.

Привлекательность кроется в стоимости франшизы, она в сравнении с открытием нового бизнеса намного ниже, но все же требует дальнейших вложений в будущем. По словам генерального директора Forward Виталия Цыганкова, партнеры бренда в регионах инвестируют только в аренду, ремонт помещения, закупку оборудования и одежды. Компания с самого начала решила, что не будет зарабатывать на взносах или роялти: для них, как для производственной компании, важно сформировать надежный и успешный канал сбыта продукции.

Совет 3. Активная поддержка партнеров бренда.

Компании должны, особенно в первое время, помогать франшизам. Это в интересах обеих сторон: как бизнесмена, так и главного офиса компании. Поддержка оказывается в самых разных форматах: обучение персонала технике эффективных продаж и мерчендайзингу, консультация по ведению бизнеса, продвижение в социальных сетях и так далее.

По мнению генерального директора, это одна из наиболее оптимальных форм для сотрудничества в сфере франчайзинга: «Благодаря этому у нас очень высока доля франчайзи, открывших два и более магазинов: 40% от общего числа партнеров. Теперь компания Forward входит в топ-500 франшиз 2021 года по версии портала businessmens.ru».

Совет 4. Индивидуальный дизайн-проект под каждого партнера.

В погоне за быстрой прибылью многие компании стремятся открыть несколько точек в месяц, что приводит к высокому проценту закрытий. Причина банальна: не успели изучить рынок потребителей в конкретной точке, что привело к низким доходам розничной сети. «Представители компании начинают изучать менталитет жителей региона, их предпочтения и возможности. В результате Forward готовит полный отчет на основании продаж ближайших магазинов и подбирает соответствующую продукцию для данного региона» — отмечает Виталий Цыганков. Это дает эффективный результат сразу со старта продаж, потому что вы уже знаете свою аудиторию и их покупательские способности.

Совет 5. Активное и постоянное взаимодействие с главным офисом.

Пандемия внесла немало изменений, и стабильная работа большого количества партнеров-франчайзи могла оказаться под угрозой. На рынке аренды торговой недвижимости есть неопределенности, связанные с выходом из кризиса многих компаний. В сложное время для франчайзинга главные офисы должны идти навстречу своим партнерам и активно оказывать помощь в переговорах с арендодателями, компенсировать затраты на рекламное продвижение. Успешная франшиза — это важная часть для любого развивающегося бизнеса.