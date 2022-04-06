Как отличить благотворительный фонд от мошенников?

Благотворительность давно стала нормой жизни. Помочь попавшему в сложную ситуацию человеку стало очень просто: натыкаешься на сбор средств в социальных сетях и оформляешь пожертвование онлайн. Но нередко добротой и доверчивостью пользуются мошенники, собирая деньги на лечение несуществующих детей.

Как не ошибиться и помочь настоящему человеку, рассказала директор благотворительного фонда помощи больным детям «Бумажный журавлик» Ксения Зиборова.

Я всегда хотела помогать…детям, пожилым людям, животным. И вот однажды я увидела пост в ВК с ребёнком, которому была нужна помощь.

Он был похож на моего маленького сына, только чуть старше. Не думая, я решила попробовать собрать деньги на лечение среди своих друзей и знакомых. Первая победа – у меня это получилось!

Тогда я поняла, что мне нравится быть полезной, помогать и делать в жизни хорошие вещи. Так начался мой волонтерский путь. Я распространяла информацию в по группам в социальных сетях, где смогут помочь семьям с тяжело больными детьми, встречала и провожала семьи в городах, где проводили лечение, покупала продукты, одежду и оставляла ночевать у себя, когда у них были ночные рейсы. Так я помогала 3 года, пока не случилось несколько неприятных ситуаций. Как вы знаете, волонтёр не имеет права брать деньги в руки, поэтому я всегда указывала счёт, который принадлежит родителям детей, для которых собирают средства на лечение .Утром я зашла в социальную сеть и обнаружила, что группы больше нет, а в личных сообщениях у меня только фразы, что мы «мошенники».

Родители ребёнка уже не брали трубку, не отвечали на смс, стало очевидно, нас обманули. Но это ещё не всё. Через некоторое время история повторилась, только в этот раз родители просто использовали собранные деньги не по назначению. Вместо лечения они стали тратить деньги на игрушки, ремонт, одежду и подобные вещи. Я поняла, что когда со всех сторон идёт поток пожертвований, не все люди в состоянии побороть искушение потратить их на своё усмотрение.

В тот момент передо мной встал выбор- либо я все заканчиваю, либо начинаю контролировать пожертвования самостоятельно и знаю, что помощь людей направляется по назначению. На раздумья у меня ушло полгода.

В итоге я решилась создать благотворительный фонд помощи больным детям «Бумажный журавлик».



Сначала был трудный и долгий процесс юридических действий. Очень сложно было найти толковых людей, которые что -то понимают в некоммерческих организациях. Но постепенно вокруг меня стали появляться очень хорошие люди, желающие помогать, которые остались со мной по сей день .

Теперь я точно знаю, что все собранные средства идут на лечение малышей. Все оплаты происходят на счета медицинских организаций.

За 9 лет работы мы помогли огромному количеству детей. Мы сотрудничаем с большими компаниями и телеканалами, проводим различные благотворительные мероприятия и пытаемся сделать наш мир хоть чуточку лучше. У нас своя команда волонтёров, которых я считаю своими друзьями. Все мы как одна большая семья. Главная задача нашего Фонда — помочь тяжелобольным детям. Но помощь нужна всегда разная и она заключается не только в оплате лечения. Мы разработали несколько программ, в которых разделили нашу деятельность на несколько направлений, таких как: оплата лечения детей в России и за рубежом, сопровождение семей во время лечения (оплата проезда и съемного жилья, покупка необходимых медикаментов, приобретение медицинского оборудования), поддержка детей после лечения (все необходимое для реабилитации) и моральная поддержка семей, чьи дети страдают тяжелыми заболеваниями. И пусть некоторые люди не всегда ведут себя достойно, это на их совести, а для меня добро всегда побеждает зло, и самой главной миссией для всех нас — это помогать тяжелобольным детям и их семьям справиться с бедой.

Как правильно оказывать финансовую помощь:

проверить, есть ли на сайте фонда устав организации, публичная оферта, информация об учредителях и руководстве, попечителях, свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе;

выяснить, состоит ли фонд в реестре НКО Минюста и сдает ли туда отчеты (они должны быть на сайте фонда);

посмотреть, на какие счета фонд собирает деньги. Если используются личные карты сотрудников, это повод насторожиться;

узнать, есть ли фонд в перечне ассоциации «Все вместе» или «Добро Mail.ru«. Если организация в списке, значит, надежная;

не переводить деньги на личные карты, указанные в постах в социальных сетях;

не давать деньги волонтерам на улице;

если вы хотите оставить деньги в благотворительном ящике, лучше перед этим зайти на сайт фонда, которому он принадлежит, и проверить адрес размещения ящика. Как правило, у надежных фондов опечатанные ящики стоят в тех организациях, с которыми у них заключен договор.