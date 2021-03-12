Как по-умному арендовать квартиру: всё самое важное

Чтобы снять в Санкт-Петербурге хорошую квартиру в приличном районе, с качественным ремонтом арендатор должен подготовиться пройти не только утомляющий процесс поиска, но и довольно трудоемкую процедуру оформления документов.

При самостоятельных поисках квартиры для аренды съемщики не всегда учитывают нюансы, которые при пользовании чужим имуществом или в случае расторжения договора создадут дополнительные сложности.

Чтобы снизить вероятность проблем и найти для аренды хорошую квартиру, просмотрите материал, подготовленный нашим специалистом.

Что следует проверить перед заключением договора

Основные различия долгосрочной и краткосрочной аренды состоят в том, что при подписании договора на срок от 12 месяцев надо проходить его регистрацию его в Росреестре. По этой причине большинство владельцев квартир стараются указать в документе срок, не превышающий 11 месяцев. После их окончания договор продлевают.

Независимо от того, какую форму аренды съемщик обсуждает с владельцем, для начала стоит убедиться в его благонадежности. Попросите для ознакомления документ, подтверждающий право — свидетельство о наследовании или праве собственности, ДКП, договор дарения или приватизации.

Все предоставляемые бумаги должны быть в оригинальном виде. Предъявление ксерокопий – повод для арендатора насторожиться, поскольку подделать их совсем несложно.

Важно проверить, в течение какого срока человек является владельцем жилья. Проще всего, если хозяин один – тогда при составлении договора в нем указываются только арендатор и арендодатель. Если правом собственности обладает не один, а несколько граждан, расписаться в договоре на аренду должны все.

Зачем стоит изучить паспорт собственника

При желании арендовать жилье на долгий срок стоит попросить у человека, сдающего квартиру на правах владельца, его паспорт. Документ предоставляется в оригинале. Постарайтесь проверить, соответствуют ли данные тем, что указаны в документах на жилой объект.

При заключении договора стоит сверить, совпадают ли данные собственника с теми, что указаны в кадастровой выписке. Если это не так, с большой вероятностью вы общаетесь с дольщиком или сотрудником агентства, с просто прописанным в жилье человеком либо с таким же арендатором.

Особенности договора аренды

Как показывает практика не только арендодателю, но и квартиросъемщику нужно грамотно подойти к составлению договора аренды. Нелишним будет консультация у юриста.

Законодательство РФ не устанавливает единую форму договора аренды, однако, существует ряд требований к его письменной форме:

в договоре должна быть указана информация о сторонах, заключающих договор (ваши паспортные данные, а также данные собственника квартиры);

следует указать адрес арендуемого жилья и другую дополнительную информацию;

особым пунктом договора являются условия оплаты: сумма, порядок и сроки оплаты, залог за целостность имущества и другие дополнительные взносы;

права и обязанности сторон – это пункт, который определяет ответственность обеих сторон договора аренды. Сюда можно включить особые условия, которые вы обговариваете в процессе просмотра жилья (например, отсрочка какого-либо платежа);

очень важным является пункт о расторжении договора, в котором указан порядок ваших действий, а также информация о возврате залога. Однако, если вы решите расторгнуть договор раньше предполагаемого срока, чаще всего в таких случаях залог остается у арендодателя.

Кому можно доверить поиск жилья для аренды?

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