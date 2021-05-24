Как подключить чатбота к рекламе Facebook Ads

При проведении рекламной кампании можно подключить чат-бота. Причём это реально сделать буквально за 8 шагов. Главное – действовать последовательно. Итак, вас ждёт следующее:

Сначала нужно создать собственную воронку в мессенджере. Для этого можно пользоваться разными сервисами. Многие из них интуитивно понятны. Установите цель. Например, можно выбрать «Трафик». Между прочим, ошибок у него уже меньше, соцсеть работает над этим. Откорректируйте места размещения рекламы. Например, лучше всего отказаться от Instagram, потому что большинство пользователей, которые просматривают ленту в этой соцсети, негативно реагируют на перенаправление в мессенджер. Но вам ничто не мешает убедиться в этом на собственном примере. Необязательно верить на слово. Установите «клики по ссылке». Вам нужно отказаться от настройки «показы». Благодаря этому вы будете платить за взаимодействие с мессенджером, а не за показы. Подключите собственную страницу. Убедитесь, что всё правильно настроено. Создайте собственный креатив. Дальше можно будет установить мессенджер. Подключите приветствие от бота. Лучше всего установить текст в «формате сообщений». В нём вы можете прописать чёткий и понятный призыв. Протестируйте своего бота. Для этого есть функция предварительного просмотра.

Грамотное использование бота поможет улучшить взаимодействие с целевой аудиторией. Главное – разобраться в настройках. И не забудьте, как следует протестировать бота, убедиться перед запуском рекламной кампании, что всё точно работает.

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