Как правильно общаться с помощью смартфона

Общество
14 августа 2023

Елена Ян, кандидат наук, тренер, психолог и психотерапевт, рассказала в сюжете программы «Доброе утро» на Первом канале о сообщениях в мессенджерах и телефонных звонках с психологической точки зрения.

Смартфон теперь – не только способ общения с друзьями и близкими, а ещё полноценный рабочий инструмент: чаты в мессенджерах, телефонные переговоры. В каких ситуациях лучше использовать звонки, а когда лучше прибегнуть к текстовым сообщениям или голосовым, об этом и рассказала на федеральном канале Елена. Ведь в общении с помощью смартфона тоже должны учитываться личные границы человека и даже соблюдаться определенные требования этикета.

Источник: сюжет «Позвони мне, позвони…» с психологом Еленой Ян программы «Доброе утро» на Первом канале.

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