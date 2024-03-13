Как преодолеть фобии и осуществить мечту о загородном доме: проект АРХИWOOD и курорта Завидово

Команда курорта Завидово с группой компаний АРХИWOOD подготовили серию полезных просветительских материалов под названием «(Не)правильные дома», в рамках которой профессионалы из сферы недвижимости, а также хозяева домов поделятся советами и лайфхаками, которые возможно помогут избежать ошибок, сохранить нервные клетки и побороть фобии тем, кто мечтает жить в загородном доме, но не знает, с чего начать.

Многие мечтают о загородном доме — точке на карте, где можно наслаждаться большим пространством, чистым воздухом, тишиной и красотами природы. Однако, прежде чем решиться на покупку загородной недвижимости, приходится перебирать множество «за» и «против», разбираться со своими пожеланиями и видением домочадцев. Для тех, кто пока в раздумьях, в рамках проекта собраны аргументы как в пользу загородного образа жизни, так и против него.

Завидово привлекает гостей первозданной природой, разнообразной инфраструктурой для жизни, семейного отдыха, бизнеса и занятий спортом. Курорт располагается на границе Московской и Тверской областей на берегу Иваньковского водохранилища, где Волга ближе всего подходит к столице — 97 км от МКАД по Ленинградскому шоссе. Около часа по скоростной трассе М-11 или час на «Ласточке» до заповедных мест с прекрасной экологией. 2500 га общей площади, 150 га благоустроенного природного парка, 7 га акватории главной бухты, более 30 км прогулочных и велосипедных маршрутов, свыше 900 м протяженности песчаного пляжа и множество различных активностей — это всё про курорт Завидово.

Компания АРХИWOOD – архитектурно-строительная часть холдинга «РОССА РАКЕННЕ СПб». В 1995 году компания стала эксклюзивным дистрибьютором концерна HONKA в России, Казахстане и Республике Беларусь. За десятилетия совместной работы были изучены принципы работы международного концерна, взяты и приумножены лучшие достижения финского партнёра. За годы работы на российском рынке построено свыше 3000 объектов в различных регионах страны. В компании создана стабильная, эффективная структура, которая оказывает полный комплекс услуг, включая проектирование, продажу, доставку дома, его строительство, инженерное оснащение и ландшафтное благоустройство.

Первые статьи этого совместного просветительского проекта уже появились на платформе Дзен и страницах социальных сетей двух компаний.