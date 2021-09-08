Футбольный праздник мотивирует детей с ОВЗ к занятиям спортом

На днях на территории стадиона «Локомотив» прошел благотворительный футбольный турнир “Футбол – школа жизни”, в котором приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, синдром Дауна, диабет и др. заболевания) и их родители. Мероприятие прошло при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта “Спорт – норма жизни”.

Музыкальное сопровождение турнира обеспечили инклюзивный оркестр “Солнечные нотки”, в котором играют ребята с синдромом Дауна, и Академия джаза Игоря Бутмана.

Овсиенко Ирина Ивановна, мама особенного ребенка Яна:

– Когда в 2 года я отдала Яна в детский сад с обычными детками, все родители были против, говорили, почему это ваш ребенок ходит с нашими в один бассейн. Они были против. Было очень много сложностей, через которые мы прошли, но мы справились, – поделилась мама одного из музыкантов оркестра. Сейчас у нас очень насыщенная жизнь и в том числе благодаря таким мероприятиям.

Мастер-классы для детей провели известные футболисты и заслуженные деятели спорта: чемпион мира по пляжному футболу, Денис Пархоменко, мастер спорта России международного класса Елена Рыжикова, советский и российский футболист, мастер спорта Дмитрий Градиленко. А кинезиолог и хореограф-постановщик Андрей Олейников вместе ведущим Михаилом Гребенщиковым (“Фабрика звезд”) и ребятами исполнили спортивный танец, спродюсированный специально для футбольного праздника.

Андрей Олейников, реабилитолог, кинезиолог, хореограф-постановщик:

– Мы придумали хореографию, в которой совмещены движения из футбольной игры, уличных танцев (хип-хопа), гимнастики, плавания, а также ударная техника баскетбола и даже бокса. Другими словами, это универсальный танец, яркий и динамичный, с «кричалками» и под зажигательную музыку. Идея принадлежит Наталье Вячеславовне Давыдовой, а реализация моя. Мы сделали несколько вариантов номера: для более и менее подготовленных детей, даже для таких, кто вообще не умеет танцевать.

Организатор мероприятия, руководитель фонда “Под флагом добра” Наталья Давыдова:

«Дети с ограниченными возможностями здоровья получили благодаря стараниям взрослых, которые готовят этот проект, футбольный праздник! Это не столько соревнование, сколько возможность детям дать подвигаться, подружиться, выйти из зоны некомфорта со своими заболеваниями, отсутствием нормального общения. Ребенок будет готовиться к следующему фестивалю, тренироваться. Заведет себе эту привычку заниматься физкультурой. Это мотивация для детей – не принуждать их делать зарядку по утрам и посещать спортивные секции, а показать, для чего это действительно нужно, потому что жизнь становится другой. Мы даже слоган придумали – «Спорт – твой друг на всю жизнь». Футбол, в нашем случае, – это самый доступный вид спорта для детей, потому что нужен только мяч, спортивная форма. Вышел во двор и играешь с друзьями! По данным социологических опросов, футбол на втором месте после плавания у детей с ОВЗ».