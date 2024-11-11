Как россиянам оплачивать покупки за границей

После того, как Visa и Mastercard прекратили свое обслуживание на территории России, у туристов возникли проблемы с оплатой счетов за рубежом. Несмотря на то, что картами можно пользоваться внутри страны, за границей они теперь не работают. Тем не менее, существуют другие способы оплаты, доступные россиянам. В статье рассмотрим некоторые из них.

Воспользоваться картой МИР

“МИР” — российская платежная система, которая заменила Visa и Mastercard. Она доступна в следующих странах: Абхазии, Казахстане, Белоруссии, Таджикистане, Южной Осетии, Вьетнаме, Венесуэле и Кубе. Со временем этот список будет пополняться, на данный момент ведутся переговоры с властями Таиланда, Египта, Индии и других стран. Оформляется карта быстро, необходимо лишь обратиться в любое отделение банка. Неименная выдается практически сразу. Также в некоторых странах существуют ограничения и нюансы при оплате, поэтому перед поездкой эту информацию стоит уточнить.

Воспользоваться картой UnionPay

Китайская платежная система UnionPay действует в более чем 180 странах мира. Но получить в России ее гораздо сложнее, так как ограничено количество банков, которые выдают эту карту. На данный момент вы можете обратиться в Газпромбанк и Примсоцбанк. По большей части карта UnionPay ориентирована на азиатские страны, но также работает в Европе и Америке, правда, в некоторых странах бывает сложно найти банкоматы.

Снять наличные

Пожалуй, один из самых надежных способов оплаты покупки за рубежом является наличка. Перед тем, как отправиться в путешествие, вам необходимо понять,в какой валюте взять деньги, какой обменный курс, есть ли ограничения по вывозу валюты из России и в страну, в которую вы едете.Также стоит побеспокоиться о том, чтобы денег было в запасе, так как с переводом средств могут возникнуть сложности.

Сделать перевод через онлайн-сервисы переводов

Вы можете перевести денежные средства со счета российского банка, который не подвергся санкциям, за границу, и получить местную валюту: доллары, евро, фунты и другие. На сегодняшний день есть два сервиса: KoronaPay и Юнистрим. Они в индивидуальном порядке устанавливают курс покупки и комиссию. KoronaPay поддерживает перевод средств в девятнадцати странах, Юнистрим — в девяти.

Оформить карту за рубежом

Есть несколько способов получить зарубежную карту для оплаты покупок. Первый — оформить ее в Казахстане, Белоруссии, Киргизии, Турции, Узбекистане или в другой стране, где россиянам это сделать проще всего. Условия получения карты в каждой стране разные: где-то вам оформят на месте, а где-то придется подождать пару дней. После получения вы сможете переводить средства, оплачивать товары или услуги, а также снимать наличные. Другой способ — приобрести карту в стране, куда вы поедете как турист. Однако стоит учитывать, что условия получения карты для местных граждан и приезжих могут отличаться. Всю необходимую информацию стоит уточнять в местных банках.

Оплатить с помощью сервиса Brics Pay

Недавно появилась информация о выпуске новой платежной системы Brics Pay, которая позволит россиянам расплачиваться картами за границей. По данным Выберу.ру до конца 2024 года сервис будет доступен для иностранцев, приехавшим в Россию, а в 2025 году приложение Brics Pay появится в Google Play и App Store. В сервис можно будет загрузить любую карту и расплачиваться ею по QR-коду не только в странах БРИКС, но и в других государствах, например, в Турции, Египте, Шри-Ланке и на Мальдивах.

Выберу.ру — российский финансовый маркетплейс, основанный в 2015 году Григорием Бурденко. Сервис предназначен для сравнения и подбора банковских, страховых, инвестиционных и образовательных продуктов. Сегодня на Выберу.ру представлены более 10 000 продуктов от 1000+ финансовых организаций. С помощью сервиса пользователи могут решить любые финансовые вопросы.

В 2021 году маркетплейс получил лицензию СМИ Роскомнадзора. В 2022 году стал лауреатом премии «Финансовый олимп» в номинации «Финансовый маркетплейс». В 2024 году получили 2 место в рейтинге цитируемости финансовых маркетплейсов по версии Медиалогии. Также компания является резидентом Сколково.