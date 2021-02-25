«Как стартовать в бизнесе», – Рустам Гильфанов рассуждает о возможностях

Не так сложно придумать идею для успешного стартапа, как реализовать ее. Тем не менее, важно, чтобы эта была именно такая идея, в которую поверят и будут платить за нее деньги.

Известный ИТ-предприниматель и инвестор Рустам Гильфанов, делится советами и рассказывает, как проверить свою идею на жизнеспособность и востребованность, вне зависимости от наличия у вас опыта.

1. Сделать анализ всей доступной информации в интересующей сфере.

Это могут быть различные форумы, сайты, блоги, YouTube-каналы и так далее. То есть по возможности нужно задействовать все источники информации для поиска примеров реализации схожих с вашей бизнес-идей, последних направлений стартапов, бизнес-моделей, маркетинга и пр.

2. Изучить спрос на предлагаемую услугу на рынке, чтобы понять, насколько это будет востребовано.

Идея может быть замечательной, но либо несвоевременной, либо плохо подготовленной. Главная задача состоит в том, чтобы она оказалась интересной и полезной для большого круга людей. Поэтому целесообразно будет провести аналитику по этому вопросу, например, с помощью поисковых запросов от пользователей.

3. Изучить запросы целевой аудитории.

Для этого нужно выйти за рамки привычного круга общения, определить возраст и потребности конкретной возрастной группы и начать тестировать предполагаемую целевую аудиторию. Для создания независимого опроса незнакомых людей подойдут любые социальные сети. Опросный лист с помощью Гугл или Яндекс-опросника составляется с учетом интересов потенциальных покупателей новой услуги. Такие опросы случайных людей будут более объективными и полезными для стартапера.

4. Выявить конкурентов на рынке.

Изучая информацию по интересующему вопросу, начинающий стартапер найдет много полезных сведений о том, как шли к успеху другие предприниматели. Изучая чужой опыт, можно понять, как самому обойти острые углы, которые неизбежно будут возникать, как в подобных ситуациях поступали успешные люди. На данном этапе следует рассматривать чужой опыт не как конкуренцию, а как эффективное пособие по решению поставленных задач.

Это поможет сэкономить моральные и физические силы, финансы и время на достижение желаемого результата.

5. Поставить перед собой цель.

Целевая страница создается для того, чтобы протестировать бизнес-идею на актуальность. И пусть даже на этом этапе придется сделать вложения в рекламу, это принесет свои плоды.

Итак, алгоритм действий будет следующим:

* зарегистрировать новый домен;

* создать уникальную страницу с помощью конструктора сайтов;

* добавить форму обратной связи;

* подключить веб-аналитику посещений сайта;

* проанализировать полученную информацию.

Этот позволит своевременно скорректировать бизнес-стратегию с учетом изменения рынка и заинтересованности конечного потребителя в вашем продукте или услуге.

6. Разработать точный бизнес-план.

Самая грандиозная идея может разбиться как волна о скалы, если у вас нет точного бизнес-плана и понимания того, как воплотить его в жизнь. Нужно точно понимать, как монетизировать стартап, какой объем рынка может занять ваше новое предложения, какие боли потребителя он закроет. Знание целевой аудитории и того, сколько потенциальных клиентов можно будет привлечь, – вот что приведет к успеху ваш проект.

Биографические сведения о Рустаме Гильфанове

15 лет назад в Киеве Рустам Гильфанов, совместно с партнерами, основал международную аутсорсинговую IT-компанию. Сейчас она широко известна в мире, как крупный поставщик софта для гемблинг-индустрии, бизнес-маркетинга и финансов.