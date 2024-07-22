Регби-клуб ЦСКА уверенно обыграл «Спартак» в московском дерби

В рамках PARI Высшей лиги по регби впервые на федеральном уровне состоялось дерби между московскими командами ЦСКА и «Спартак». Зрелищное противостояние, которое проходило при полных трибунах в самом центре столицы в Олимпийском комплексе «Лужники», завершилось уверенной победой армейских спортсменов со счетом 41:19. Победу над принципиальным соперником ЦСКА одержал в год своего десятилетнего юбилея (клуб создан в июле 2014 года), а открыл эту игру первым ударом по мячу тандем звездных гостей – олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, майор Вооружённых сил России Анна Чичерова и чемпион мира по боксу, спортивный комментатор Григорий Дрозд.

В первом тайме команды еще присматривались друг к другу, поэтому с разницей в несколько минут в начале игры обменялись попытками. Открыл счет в матче точным штрафным ударом игрок ЦСКА Никита Шипулин (3:0), увеличил преимущество армейцев нападающий Илья Гусев, который занес первую попытку в матче (8:0). Спустя пять минут игроки «Спартака» ответили своей попыткой и совершили точную реализацию (8:7). По ходу первой половины матча, которая выдалась для команд равной, соперники успели еще несколько раз обменяться результативными действиями.

Исход дерби решил второй тайм, который блестяще провели армейцы. ЦСКА полностью забрал инициативу в свои руки после перерыва и на спортивном кураже занес аж три попытки. Сначала хет-трик оформил Илья Гусев (20:19), затем отличился Никита Шипулин (30:19), а Сергей Чеботарев увеличил преимущество команды (38:19). После такого напора и слаженных действий со стороны ЦСКА «Спартак» вернуться в игру до финального свистка уже не сумел – со счетом 41:19 победу в первом в истории дерби в рамках PARI Высшей лиги одерживает Регби-клуб ЦСКА.

«Отрадно, что победа случилась в период празднования Регби-Клубом ЦСКА своего 10-летнего юбилея! Прекрасный подарок нашим болельщикам и всему Клубу от команды. Парни проявили себя на все сто, продемонстрировали армейский характер, вернулись в игру, перевернули ход матча. Видно было, как команда билась друг за друга и была нацелена на итоговый результат. Шла за великолепным дирижёром – Дмитрием Перовым – на поле, неуклонно следовала указаниям с бровки главного тренера Иустина Петрушки, ну а железный Андрей Гарбузов успел сегодня поруководить игрой и на поле, и с бровки!

На секторах заполненного стадиона было абсолютное счастье. Во всяком случае у тех, кто был облачен в красно-синие цвета. Именно для них – для самых лучших болельщиков в мире – мы играем и устраиваем такие регбийные праздники!», – прокомментировал результат матча президент РК ЦСКА Алексей Митрюшин.

Эту победу команда одержала в год своего десятилетия. Следует отметить, что с 2014 года РК ЦСКА внес много ярких, новаторских идей и проектов в российское регби. Сегодня работу клуба можно разделить на несколько ключевых направлений: популяризация и развитие регби в России через массовый и любительский спорт, детский спорт, профессиональные и молодежные команды, военное регби.

Говоря о главных достижениях армейского клуба следует сказать, что за эти годы сформирована сильная женская команда ЦСКА, которая является трехкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка России. В 2021 году команда также выиграла Кубок Европейских чемпионов, став сильнейшим коллективом в Европе. На протяжении последних нескольких лет ЖРК ЦСКА является базовым клубом для сборной страны, а возглавляет сборную России тренерский штаб ЖРК ЦСКА. Мужская команда ЦСКА в 2019 году, дебютировав в чемпионате Высшей лиги, стала абсолютным победителем как в олимпийском регби-7, так и в классическом регби, тем самым получив право участвовать в Чемпионате России по регби. В июне 2022 года в очном противостоянии с московской «Славой» армейцы закрепили за собой статус сильнейшей регбийной команды столицы в сезоне 2021/2022.

РК ЦСКА совместно с Федерацией регби России активно подходит к развитию регби в Вооруженных Силах и силовых структурах Российской Федерации и инициировал включение регби-7 в программу соревнований под эгидой Международного совета военного спорта (CISM). Благодаря этой эффективной работе в регби сейчас играют более 150 команд из 42 регионов. Ежегодно проводятся Чемпионат и Кубок Вооруженных Сил, Чемпионат Росгвардии, Кубок главнокомандующего ВМФ РФ, Кубок МЧС, Чемпионат МВД и другие значимые турниры. В августе 2023 года в Москве впервые прошли международные соревнования по регби-7 среди военнослужащих под эгидой CISM – победителем стала сборная команда Вооруженных сил России.

Успешно развивается в России и тэг-регби (бесконтактный вариант регби) среди корпоративных команд. ЦСКА совместно с Федерацией регби России и телеканалом «Матч ТВ» в 2021 году запустили уникальный спортивный проект среди команд федеральной и московской власти, бизнеса и общественных организаций. Соревнования уже прошли в Екатеринбурге, Сочи, Туле, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве и Суздале. В проекте участвуют десятки крупнейших российских компаний и организаций. В 2023 году совместно с Московским центром воспитательных практик Департамента образования и науки г. Москвы в столице запущен и детский проект Школьная Лига по тэг-регби. В дебютном сезоне в соревнованиях участвовало 78 команд из 36 московских школ.

На протяжении десяти лет ЦСКА активно работает с детскими командами, которые участвуют в региональных и всероссийских соревнованиях, регбийных фестивалях, летних и зимних регби-кэмпах. Ежегодно проводятся детские спортивно-развлекательные фестивали, крупнейшие из которых — «Регби-Ёлка» и «Матч! Регби» собирают до полутора тысяч детей. В секциях Академии РК ЦСКА сейчас занимаются более пятисот детей, лучшие из них попадают в мужские и женские команды регби-клуба ЦСКА, молодёжные и юниорские сборные России. Результат этой работы уже на лицо – команда ЦСКА U-15 в июне этого года одержала уверенную победу в финале Всероссийских соревнований, а команда 2012 года стала победителем Всероссийского фестиваля «Золотой Овал».

Уже два года Регби-Клуб ЦСКА развивает детское регби и в Мариуполе. Сегодня в городе работают детские секции по регби, проводятся мастер-классы, успешно второй сезон проходит Школьная Лига по тэг-регби, в которой принимают участие 24 команды из 14 мариупольских школ. Для дальнейшего же развития детского регби в Москве и роста числа детских команд в 2023 году в Солнцево и Жулебино президентом РК ЦСКА Алексеем Митрюшиным в Солнцево и Жулебино реализованы два многофункциональных спортивных комплекса «ИГРА». В них дети уже занимаются спортом, творчеством и регби в качественных, современных и комфортных условиях под руководством высококвалифицированных и заботливых тренеров и преподавателей.

РК ЦСКА все эти годы активно медийно популяризирует регби и поддерживает медийное развитие спортсменов. Так, экс-игрок мужской команды РК ЦСКА и капитан сборной России по регби на Кубке мира в Японии Василий Артемьев стал амбассадором телеканала СТС и ведущим телешоу «Суперниндзя». Кстати, в 2022 году на телеканале СТС состоялась премьера сериала «Регби», в съемках которого участвовали игроки, тренеры и консультанты РК ЦСКА. По сюжету герои сериала присоединяются к мужской и женской командам ЦСКА и осваивают честный и бескомпромиссный мир регби. Специально для этого проекта российский музыкант Баста (Василий Вакуленко) записал песню «На вес золота». C Регби-клубом ЦСКА артист создал четыре музыкальные композиции.

Таким образом, в июле 2024 года, в свой десятилетний юбилей, Регби-клуб ЦСКА одерживает важную победу над принципиальным соперником и сохраняет за собой третье место в турнирной таблице с тремя победами в четырех матчах, имея в запасе еще три игры. Московский «Спартак» с одной победой в четырех играх располагается на шестой строчке.