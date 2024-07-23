Nature – Разработанный с помощью ИИ и молекулярной динамики BGM0504 демонстрирует превосходную эффективность

В онлайн-журнале Scientific Reports семейства Nature была опубликована стратегия молекулярного дизайна и экспериментальные результаты двойного агониста рецептора GLP-1/GIP компании Bright Gene – BGM0504. Bright Gene – инновационная фармацевтическая компания, выходящая на международную арену, ориентирована на разработку лучших в своем классе фармацевтических препаратов для улучшения здоровья пациентов во всем мире.

В статье под названием «Molecular Dynamics Guided Optimization of BGM0504 Enhances Dual Target Agonism for Combating Diabetes and Obesity» представлены результаты разработки BGM0504.

BGM0504, разработанный с помощью ИИ двойной агонист рецептора GIP и GLP-1, демонстрирует превосходную эффективность как в экспериментах in vitro, так и in vivo. Используя компьютерное моделирование на основе ИИ, Bright Gene обнаружила, что оптимальное взаимодействие между остатками глутамата как на GLP-1R, так и на GIPR и остатком K20 пептидного агониста обеспечивает превосходную активность. Это взаимодействие является ключевым моментом, которое не было обнаружено в исследованиях методом криоэлектронной микроскопии (cryo-EM). BGM0504 был разработан для сохранения свободной аминогруппы остатка K20 путем смещения точки ацилирования в положение 40 BGM0504. Эта конструкция привела к 3-кратному увеличению агонистических эффектов на GLP-1R и GIPR с превосходными терапевтическими результатами на мышах с диабетом и ожирением.