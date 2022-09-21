Как ускорить выход строительства из аналоговой эры

Общество
21 сентября 2022

У нас есть потенциал для модернизации инфраструктуры нашей страны для нынешнего поколения и следующего. Это реальные шаги, которые должны предпринять руководители для цифровизации строительной отрасли и использования существующих технологий. Об этом сообщил журналистам Антон Мороз, вице-президент Национального объединения строителей на площадке PARK INN Прибалтийская в Санкт-Петербурге, где состоялась XIII Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс: повседневная практика и законодательство».

Цифровая трансформация строительства стала приоритетным направлением работы участников конференции в этом году. Для обсуждения задач и наиболее острых вызовов отрасли за круглым столом одноименной секции объединились ведущие застройщики, представители органов государственной власти, бизнеса, образования и профессионального сообщества.

По словам председателя оргкомитета конференции и руководителя секции по цифровой трансформации строительства Антона Мороза, необходимость ускорения цифровизации отрасли сегодня продиктована Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года и  поручениями президента. Эти требования сформированы в соответствии с национальными интересами нашей страны в условиях внешнего давления.

–– На шаг впереди в процессах цифровизации, электронного документооборота находятся Петербург, Ленинградская область, Москва и Московская область. Но чем дальше от Москвы и Петербурга, тем хуже идёт реализация поставленных задач, –– констатировал Антон Мороз. –– Несмотря на нормативные документы и законодательство, которое не позволяет нам игнорировать «цифру», зачастую органы региональной власти идут на подмену. В результате наличие в проектной документации ТИМ, даже утвержденное договором, превращается в электронную табличку Excel. При исполнении Поручения Президента России о переходе на цифровую платформу управления строительством это недопустимо.

Как отметил Антон Мороз, трудности строительного бизнеса понятны. Типичный строительный проект включает в себя множество независимых субподрядчиков и поставщиков, у которых мало стимулов для использования новых методов в течение коротких периодов времени, когда они находятся на работе. Проекты и платформы сильно различаются, ограниченные бюджеты не позволяют компаниям тратить на цифровые технологии столько же, сколько в других секторах экономики. Строительные работы часто выполняются в удаленных, суровых условиях, для которых не всегда подходит импортное аппаратное и программное обеспечение, разработанное для офиса.

Решению проблемы будет способствовать полный переход на российский софт с одновременной стандартизацией ТИМ для поддержки цифровой трансформации на протяжении всего жизненного цикла проектирования, строительства и эксплуатации искусственной среды, –– считает эксперт.

–– Многие руководители до сих пор принимают решения на миллиарды рублей, используя электронные таблицы и устаревшие системы аналогового периода. Прежде чем диджитал технологии смогут трансформировать капитальные проекты и системы строящейся инфраструктуры в целом, руководители должны определить технологические приоритеты.  Одна из важных проблем при реализации программы капитальных вложений возникает в самом начале — на этапе планирования капиталовложений. Именно тогда  необходимо решать, в какие сроки и как финансировать цифровизацию проектов, –– говорит Антон Мороз.

По мнению эксперта, инновационное цифровое партнерство между государственным и частным секторами в области управления  проектами сможет стать настоящим ускорителем трансформации отрасли.

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