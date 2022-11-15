Как ваш локоть?

Повреждения связок и сухожилий являются частым диагнозом, на который приходится половина травм опорно-двигательного аппарата населения.

–– Я никогда не думал, что мой бицепс может оторваться, да ещё в подъезде, –– говорит спортсмен бодибилдер Алексей Кутепов.

Молодой человек получил травму, когда помогал отцу занести холодильник на третий этаж. По мнению медиков, регулярные тренировки и даже молодой возраст не гарантируют, что вы застрахованы от разрыва сухожилия. К примеру, отрыв сухожилия в локте весьма распространённая травма и среди спортсменов, и среди людей физического труда. Причём чаще эта неприятность настигает как раз не в спортзале, а при внезапном, недостаточно скоординированном мышечном сокращении. Например, как в случае с Алексеем –– при попытке удержать падающий тяжёлый предмет неудобной конфигурации (холодильник).

–– Если вы когда-нибудь слышали этот мерзкий хлопок, вы его уже не перепутаете, –– говорит Алексей. –– Моё оторванное сухожилие подскочило вверх к плечу. В больнице мне предложили операцию. Но я не знал, что это ещё не всё…

Разрывы связок и сухожилий лечатся в зависимости от степени повреждения. У молодых людей, которые не хотят смириться с потерей функции и деформацией, связанной с травмой, проводится операция по восстановлению сухожилия. Хирургия также подходит для людей среднего возраста, которым по роду деятельности требуется полная сила движения конечности.

В то же время медики констатируют, что восстановление сухожилий представляет собой клиническую проблему. Существующие медицинские и хирургические методы лечения часто не могут полностью восстановить функцию сухожилия. Кроме того, после травмы нередко требуются длительные периоды реабилитации.

В силу особенностей тканей сухожилия заживают медленно и, бывает, после повреждения не восстанавливают полностью целостность и прочность. Поэтому на протяжении длительного времени врачи-клиницисты были заинтересованы в создании эффективного препарата, который смог бы ускорить восстановление при таких травмах. В ходе проведенного клинического исследования были получены результаты о положительном эффекте разработанного нашими российскими учёными препарата СФЕРО®гель для восстановления поврежденных тканей при лечении травм опорно–двигательного аппарата.

СФЕРО®гель относится к биомиметикам и обладает уникальными свойствами создавать в организме условия природного инкубатора для воспроизведения новых здоровых клеток взамен повреждённых. Благодаря препарату медики успешно восстанавливают поврежденные связки и возвращают подвижность суставам.

–– После операции я перепробовал все возможные методы лечения, –– вспоминает Алексей. –– Но локоть не работал, как прежде. Объём бицепса, конечно, уменьшился заметно. Преследовали боли по ночам особенно. Подсел на обезболивающие препараты, но эффект от них был всё короче. После применения Сферогеля боль прошла к вечеру и больше не вернулась. Мне хватило двух применений в поликлинике. Препарат доступный по цене, и его нетрудно получить в поликлинике или в аптеке. Результаты просто удивительные. Руку после травмы не отличить от здоровой. Я вижу по тренировкам, что ткани бицепса реально восстановились.

Учитывая актуальность препарата для практической медицины, производство Сферогеля оперативно организовано в Подмосковье на предприятии Биомир сервис, специализирующемся на выпуске продукции для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Разработка и выпуск препарата СФЕРО®гель принесли новые надежды в реальном лечении многих клинических заболеваний.