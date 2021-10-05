Как выбрать качественные весы для животных

Взвешивание – необходимая процедура в деятельности фермерских хозяйств, ветеринарных клиник и зоопарков. Но узнать точную массу животного на обычных торговых или промышленных весах проблематично, так как они не приспособлены к подвижности груза, из-за чего не могут показать достоверный результат. Для точного и удобного измерения веса КРС и прочих животных используются специальные животноводческие весы, имеющие функцию удержания веса, ограждение из металлического профиля, пандусы и колеса.

Выделяют такие виды весов для животных:

Гиревые – замер веса КРС с помощью эталонных гирь;

Механические – весы, имеющие коромысло, по которому передвигаются гири;

Электронные – грузоприёмная платформа с силоизмерительными датчиками, результат взвешивания в которой выводится на дисплей. Они бывают платформенными и балочными в зависимости от габаритов.

В настоящее время для взвешивания животных используются в основном электронные весы. Они имеют достаточно высокий класс точности и обладают такими специфическими характеристиками, как защита от коррозии, фиксация веса подвижного груза, возможность установки ограждения и дверцей и использование рифлёной поверхности, предотвращающей скольжение.

Для парильного выбора животноводческих весов, следует учитывать предельно возможный вес животных, для которых они будут использоваться. Если речь идет о ветеринарных клиниках, в этих учреждениях обычно взвешиваются животные небольших размеров, поэтому следует приобретать соответствующие оборудование, которое будет давать наиболее четкие данные. Фермам, выращивающим крупный рогатый скот и лошадей, стоит выбирать более габаритные весы большой грузоподъемности, а для некоторых хозяйств оптимальным является использование весового оборудования, позволяющего осуществлять групповое взвешивание.

Для того, чтобы купить весы для животных, лучше всего обратиться в компанию, реализующую такую продукцию и получить исчерпывающую консультацию от квалифицированных специалистов в этой сфере.