Как выбрать застройщика при покупке квартиры: особенности и рекомендации

При поиске жилья нередко возникают дилеммы не только о выборе самой недвижимости, но и подборе застройщика. Выбор важен: именно это является ключевым моментом в получении качественных квадратных метров без страха потерять деньги и приобрести разочарование вместо жилплощади.

Как правильно выбирать застройщика: первый этап проверки

Чтобы понять, какого застройщика выбрать, стоит обратить внимание на следующие моменты:Зайдите на сайт и в социальные сети компании. Страницы должны быть активны, с постоянно пополняющимися новостями.Просмотрите документацию. В открытом доступе должна находиться общая информация о компании, сканы документов об объектах строительства, примеры договоров продажи квартир.Проверьте банк, которым аккредитован застройщик. Это поможет убедиться, что продавец не является мошенником или банкротом.

Как выбрать надёжного застройщика: дальнейшие действия

Если информация в интернете о компании открыта, следует посетить офис застройщика. Менеджеры должны предоставить оригиналы документов и копии для дальнейшего подробного изучения. Кроме того, следует по возможности посмотреть ранее отстроенные объекты застройщика: это поможет понять, каким будет итоговый результат желаемого жилого комплекса. Сегодня компании часто предоставляют регулярные фотоотчеты о ходе строительства или ставят веб-камеры, которые помогают в реальном времени увидеть процесс возведения здания, убедиться в надёжности постройки.

В качестве завершающего этапа можно записаться на экскурсию нового дома или осмотреть будущий объект недвижимости своими глазами, самостоятельно приехав на точку. Это повлияет на выводы о будущем новом доме и даст убедиться в развитости окружающей инфраструктуры. Внимательность и советы о том, как выбрать застройщика, помогут избежать ошибок и найти добросовестного продавца.

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