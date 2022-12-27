Как зарегистрировать лекарства по всем правилам ЕАЭС?

1 января 2015 года был создан Евразийский экономический союз (ЕАЭС) для объединения стран в единое экономическое пространство во многих отраслях экономики. В состав ЕАЭС входят: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан. В ходе работы по упрощению взаимодействия и увеличения товарооборота между странами были разработаны единые процедуры во многих отраслях экономика.

В частности в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, Соглашением о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года, Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 г. № 78 «О Правилах регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения», Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 03.11.2016 N 88 «Об утверждении требований к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов и общей характеристике лекарственных препаратов для медицинского применения», с 2021 года все страны-участницы ЕАЭС обязаны проводить регистрацию лекарственных средств (ЛС) по единым правилам. После этого они вносятся в Единый реестр медицинских средств. Следование единым правилам повышает доступность препаратов в этих странах, а значит улучшает качество жизни населения ЕАЭС.

Как происходит регистрация лекарств?

Чтобы зарегистрировать медицинский препарат по всем правилам ЕАЭС,и он был внесен в официальный реестр, производитель должен пройти через определенную процедуру:

Приведение всей документации в соответствии с новыми требованиями.

Прохождение необходимых клинических исследований.

Сбор регистрационного досье и его передача в Министерство здравоохранения.

Минздрав проводит проверку ЛС на качество, безопасность, а также эффективность. Возможен выезд инспекции на производство.

на качество, безопасность, а также эффективность. Возможен выезд инспекции на производство. Если решение положительное, то производитель оплачивает государственные пошлины стран, где планируется продавать лекарственное средство .

. Страны, где будет продаваться медикамент, должны согласовать результаты экспертизы.

Этапы регистрации

По окончании процедуры производитель получает регистрационное удостоверение на ЛС Евразийского экономического союза действительное во всех странах ЕАЭС.

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