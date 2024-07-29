Какие аппаратные технологии применяются для омоложения кожи

Что сделать, чтобы вернуть чёткий овал лица, избавиться от второго подбородка и морщин? Естественно, что все эти проблемы может решить пластический хирург. Но стоит ли сразу подходить к проблеме столь радикально?

Современная косметология предлагает различные методики, которые, хоть и не могут заменить пластику в полной мере, но позволяют отложить визит к хирургу. Как один из вариантов, российские врачи-косметологи советуют своим пациентам избежать пластики с помощью аппаратных процедур.

Технология HIFU, или более привычное название SMAS-лифтинг, известна на российском рынке более 10 лет. Незатратная по времени процедура, получившая за свою эффективность название безоперационной, выполняется на корейском аппарате UTIMS A3. Ожидаемый результат – четкий овал лица без второго подбородка и выраженных морщин.

«Процедура ультразвукового SMAS-лифтинга позволяет не только подтянуть контур лица, но компактизировать объёмы, сделать лицо более рельефным и подчеркнуть скулы, улучшить качество кожи. Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук формирует так называемые точки коагуляции в слое SMAS, системы мышц и связок, что стимулирует активную выработку нового коллагена», – объяснила врач-дерматолог, косметолог, тренер Учебного центра «МСТ» Кристина Медведева.

Насколько глубоко могут воздействовать фокусированные ультразвуковые волны? Аппарат позволяет провести процедуру на глубине от 1,5 до 18 мм. Какой из параметров установить, определяет врач. Это, кстати, рекордная глубина обработки, что даёт возможность комплексно проработать проблемные участки. Для сравнения, другой южнокорейский аппарат для SMAS-лифтинга Ultraformer работает на основе технологии фокусированного ультразвука на глубине до 4,5 мм.

«Чаще всего SMAS-лифтинг делают по лицу, стремясь убрать морщины и поплывший овал, но процедура не менее эффективна и на теле и хорошо убирает так называемые проблемные места. Кстати, сейчас на рынок вышла технология CENTERLESS, которая позволяет сделать процедуру практически безболезненной. Пациенты любят процедуру за эффективность и за то, что её достаточно делать один раз в 1–1,5 года. При этом эффект будет только усиливаться в первые полгода», – добавила Кристина Медведева.

Нашлась в мире аппаратных технологий и замена хирургической блефаропластике. Аппаратная методика омоложения азотной плазмой на английском аппарате NeoGen позволяет проводить процедуры на веках.

В основе методики – азотная плазма, представляющая собой ионизированный газ, состоящий из заряженных ионов. При соприкосновении с кожей пациента энергия плазмы превращается в термическую и запускает в коже процессы регенерации. Это воздействие обладает противовоспалительным и антибактериальным эффектами.

«Аппарат применяют для общего омоложения кожи и уменьшения морщин. Очень часто технология выбирается для омоложения век – своего рода мягкая безоперационная блефаропластика. Азотная плазма позволяет значительно снизить период восстановления и реабилитации, обеспечивая низкую травматичность тканей в деликатной зоне», – рассказала врач-дерматолог-косметолог клиники «Клазко» Светлана Богачёва.