Какие есть права у заемщика в МФО

Клиенту МФО рекомендуется разобраться в тонкостях условий кредитования, чтобы четко понимать свои права и обязанности. Иногда это позволяет пользоваться микрозаймом на более выгодных условиях. Есть даже МФО, дающие бесплатные займы, но, правда, только новым клиентам и на небольшую сумму и срок. Так или иначе, все юридические аспекты заключения договора с МФО необходимо знать.

К примеру, человек вправе погасить задолженность по микрокредиту раньше срока, указанного в договоре. Если это происходит в течение первых двух недель с момента получения денег, МФО обязана пересчитать размер переплаты, отталкиваясь от фактического срока пользования микрозаймом.

Если клиент оформил микрозайм на сумму 10 000 рублей на 30 дней под максимально возможный ежедневный процент (1%), то величина переплаты при погашении долга в оговоренный срок составит 13 000 рублей. В случае досрочного погашения займа на 10-й день заемщику понадобится внести всего 11 000 рублей, и МФО будет обязана признать долг по договору полностью погашенным. Если верить информации, опубликованной на сайте city134.ru, услугами досрочного погашения займов в МФО пользуется все большее количество россиян.

По истечении двух недель с момента получения микрозайма клиент по умолчанию не может досрочно погасить долг. В этом случае по закону требуется письменное уведомление кредитора за месяц до внесения средств, если иное не предусмотрено положениями соглашения. МФК и МКК позволяют своим клиентам возвращать деньги досрочно с пересчетом процентов, но это положение должно содержаться в договоре отдельным пунктом.

По запросу клиента МФО обязана предоставлять заемщику следующие документы:

Копию подписанного договора с индивидуальными условиями.

Заявление, поданное при оформлении займа.

Документ, подтверждающий выдачу денег по договору: квитанция, справка, платежное поручение.

Копии бумаг, подписанных заемщиком вместе с договором: согласие на обработку персональной информации, разрешение о передаче долга коллекторам и т.д.

Справку о полном погашении долга после внесения всей суммы задолженности. Оригинал этого документа рекомендуется сохранять, чтобы на руках было официальное подтверждение отсутствия невыполненных обязательств перед МФО. Справка может понадобится и для исправления ошибок в кредитной истории.

За оформление дубликатов документов компания вправе взимать с клиента деньги, но размер оплаты не может превышать фактических расходов компании на изготовление документов. Выдать эти бумаги кредитор обязан в течение 11 рабочих дней. Справка об отсутствии задолженности выдается в течение двух суток после запроса.

Как решаются спорные вопросы

При образовании задолженности перед МФО в результате просрочки платежей (а таких по стране – каждый десятый) клиент или его представитель могут обратиться в компанию с просьбой о реструктуризации долга. Полный перечень оснований для проведения этой процедуры прописан в законе:

Признание человека недееспособным или официально оформленное ограничение дееспособности заемщика.

Тяжелое заболевание, получение инвалидности I или II группы, смерть клиента, несчастный случай с заемщиком или его родными.

Лишение свободы или призыв в армию.

Официальное признание заемщика единственным кормильцем в семье или потеря трудоустройства на срок более 3 месяцев при наличии несовершеннолетних детей или проживания в неполной семье.

Утрата имущества на сумму более полумиллиона рублей или документально подтвержденное значительное ухудшение финансового положения.

При обращении за реструктуризацией долга клиент должен в свободной форме описать причину подачи такого заявления и подтвердить свои слова справками или иными документами. Ответ на заявление выдается в течение 13 рабочих дней.

Процедура позволяет облегчить долговую нагрузку: микрокредитная организация может списать часть непогашенного микрокредита, пересмотреть график платежей или снизить сумму перевода, отложить погашение долга на какой-то срок или приостановить начисление процентов по займу. Конкретное решение содержится в ответе микрофинансовой компании на заявление клиента о реструктуризации. Новые условия должны быть зафиксированы в дополнительном соглашении, под которым ставятся подписи заемщика и кредитора.

При невыполнении условий основного соглашения со стороны клиента реструктуризация признается хорошей альтернативой и для заемщика, и для кредитора. В противном случае сторонам придется отстаивать свои права в суде, а это требует времени и дополнительных расходов. Если дело все-таки дошло до суда, то перед подачей иска МФО обязана направить официальную претензию клиенту с уведомлением о подготовке судебного иска. В этой бумаге содержится следующая информация:

Общая сумма долга с указанием размера непогашенного займа, процентов и штрафов.

Временной промежуток, в рамках которого клиент может погасить долг.

Доступные способы внесения платежей.

Действия компании в случае, если должник не расплатится по обязательствам.

После отправки клиенту такой претензии МФО вправе подавать в суд на должника через 30 суток. Информация о том, в каком суде решаются вопросы в случае составления иска, содержится в договоре.