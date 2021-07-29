Какие факторы побуждают людей приобретать загородную недвижимость под Петербургом

По данным ГК «Максимум Life Development», только 8% покупателей загородной недвижимости под Санкт-Петербургом приобретают нынешним летом земельные участки исключительно под влиянием пандемии. Зимой этот фактор являлся ключевым при принятии решения для 11% клиентов.

Для 29% покупателей основным мотивом для приобретения участков в загородных поселках сейчас является возможность загородного отдыха. Многие из них с развитием инфраструктуры внутри поселков переезжают жить за город постоянно.

По 27% набрали следующие ответы: «давно собирался, нашел удачный вариант, а пандемия не при чем» и «больше не могу жить в городе».

Число тех, кто выбрал первый вариант из двух указанных выше, по сравнению с зимой сократилось. Тогда их доля составляла 32%. Во многом это произошло на фоне сокращения предложения участков в готовых поселках. На загородный рынок вышел целый ряд новых проектов, которые пока что находятся на начальной стадии строительства инфраструктуры. При этом желающие приобрести участки в поселках стали более внимательно анализировать проекты, так как не все из них находятся на заявленном этапе развития.

Количество покупателей, которые «больше не могут жить в городе», наоборот, заметно увеличилось (с 21% зимой до 27% летом). Как правило, этот фактор является сезонным, но в этом году он особенно стал актуальным из-за аномально жаркой погоды в Петербурге.

Остальное число сделок пришлось на инвесторов, покупателей из других регионов и на тех, кто приобретал загородную недвижимость, чтобы быть ближе к работе. В частности, последняя причина характерна для клиентов, искавших новые варианты жилья после переезда их предприятий из Петербурга в область или промзоны на окраинах города.

— Главной причиной покупки земельных участков в поселках остается желание переехать за город. Пандемия лишь стала дополнительным фактором, особенно для тех возрастных категорий, которые относятся к группам риска. Покупателей, решивших резко переехать в коттеджные поселки из-за опасности заразиться коронавирусом, по-прежнему очень мало, — отмечает генеральный директор ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – При этом интерес к загородной недвижимости всегда увеличивается с новой волной заболеваний. Например, в июле, который обычно является низким сезоном в нашей отрасли, число сделок по покупке участков превысило показатели двухлетней давности в два раза.

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 14 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 307 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.