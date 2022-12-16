Какие марки китайских авто доступны для покупки в России в 2023?

Некоторые европейские компании ушли с автомобильного рынка России и на смену пришли китайские авто. В 2023 году ожидается большое поступление новинок именно из Поднебесной. Узнайте, какие китайские авто появятся в России в 2023 году.

Tank появится в РФ в 2023 году

Какие марки китайских авто появятся в России? Представители компании Great Wall Motor заявили, что на рынок в РФ поступит модель Tank. Сначала в продажу поступят Tank 300 и Tank 500 — рамочные машины с бензиновыми двигателями мощностью 2 л. Мощность V6 у этих новинок составляет 299 л. с.

Кроссовер от Chery

Какие китайские авто продаются в России в 2022 году. Это авто марки Chery, которое порадует автолюбителей и в 2023 году. Уже в начале 2023 года на рынок РФ поступит в продажу Arrizo 8. У этого автомобиля базовая комплектация включает в себя следующее.

Подушки безопасности в количестве десяти штук.

Отделка интерьера из ткани.

Проекционный экран.

У версии с максимальной комплектацией будет комбинированная отделка, выполненная в зеленой и синей цветовой гамме. Если вы планируете купить Chery у официального дилера, обязательно обратите внимание на этот автомобиль. Длина у Arrizo 8 составляет 4,7 м и машина относится к классу D.

Какие китайские авто в России появятся еще?

Расширит свой ассортимент компания Skywell уже в феврале следующего года. Бренд, который специализируется на выпуске электрокаров, объявил о том, что в России откроет свое представительство. Продаваться будет модель HT-I, которая относится к классу С. Автомобиль оснастят турбодвигателем объемом 1,5 л. В зависимости от емкости батареи, на этой машине можно будет проехать до 205 км на электричестве.

Кроссовер от компании GAC

Популярный бренд будет поставлять новый кроссовер. Первые модели появились на мировом рынке в конце 2021 года. Машину второго поколения планируют поставить в РФ в 2023 году. По своим размерам машина сопоставима с Hyundai Palisade. Автомобиль на семь мест получит турбодвигатель объемом 2 л и будет оснащен коробкой передач автомат с восемью скоростями. Мощность этого ТС составит 248 л.с. У люксовой модификации будет адаптивный свет, а базовую версию оснастят диодной оптикой.

Какую машину выбрать?

Теперь вы знаете, какие китайские марки авто появятся в следующем году. Выбор действительно есть на любой вкус. Если хотите приобрести что-то похожее по классу и модели на Skoda Octavia, обратите внимание на Changan Uni-V, который поступит в Россию в следующем году. Для тех, кто планирует приобрести кроссовер от популярного китайского бренда, лучше рассмотреть вариант — Arrizo 8.