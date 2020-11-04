Калуга представляет афишу новогодних мероприятий для горожан и туристов

Подмосковная область ждет туристов, для которых подготовлены пакетные туры.

С 12 декабря по 9 января в Калуге на 8 городских площадках развернутся новогодние мероприятия. Город вспомнит о своей истории, в первую очередь, о космических достижениях, и украсит свои улицы и площади в стиле ретрофутуризма. И сегодня калужане помнят своих знаменитых предков и, продолжая традиции, развивают высокие технологии на отечественной почве.

Заправлять новогодними торжествами, как и положено, станет Дед Мороз, в Калуге откроется его резиденция. Открытие будет сопровождаться парадом Дедов Морозов в компании Снегурочек. Резиденция разместится в парке культуры и отдыха, выбранном для организации семейного досуга.

На Театральной площади актеры калужского драмтеатра представят свой спецпроект – «Театрализованный карнавал». В новом парке, на улице Марата, заработает Большое арктическое шоу «Легенды Севера». В программе новогодних торжеств два гастрофестиваля. Предприятия туристического сектора тоже участвуют в создании новогодних сюрпризов. Горнолыжный комплекс «Квань» готов предложить калужанам и гостям города посмотреть на самого большого снеговика России, а гостиничный комплекс «Ambassador Hotel Kaluga» – посетить резиденцию Снежной королевы.

Полная афиша новогодних мероприятий в Калуге опубликована на портале artko40.ru.

Для туристов в Калуге организована сеть информационных пунктов: это визит-центр ТИЦ «Калужский край» в Гостином дворе, туристический павильон на Театральной площади, туристические точки в кинотеатре «Центральный» и в Инновационном культурном центре. Кроме того, город привлечет волонтеров, которые смогут помочь туристам прямо на месте. Главная туристско-информационная служба Калуги, расположенная в Гостином дворе, организует Новогодний квест, он развлечет и калужан, и гостей города, причем совершенно бесплатно. Ждут гостей города и экскурсии. Как отмечают туроператоры, спрос на пакетный отдых в новогодний период есть, тем более что при покупке такого тура туристы могут воспользоваться программой кэшбэк – для этого нужно приобрести тур до 5 декабря 2020 года и приехать до 10 января 2021 года.

Переходящий титул «Новогодняя столица России» родина космонавтики получила 7 января 2020 года, приняв эстафету от Рязани. Хрустальная снежинка – символ Новогодья – будет храниться в Калуге до 9 января 2021 года.