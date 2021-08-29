Калужане отметили 650-летие города

28 августа, в День города, в Калуге губернатор Владислав Шапша принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных 650-летию основания Калуги.

В Свято-Троицком кафедральном соборе состоялась божественная литургия. Архиерейское богослужение возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент. По окончании службы глава области присоединился к Крестному ходу и вместе с верующими прошел до Театральной площади, где владыка Климент отслужил молебен о здравии, благоденствии всех людей, живущих в Калуге, и о процветании города.

Здесь же, на открытой площадке, для калужан и гостей города прошло торжественное мероприятие.

Участие в нём, наряду с Владиславом Шапшой, приняли: председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, Городской Голова Калуги Дмитрий Денисов, и.о. губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова, председатель регионального Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, сенатор от Калужской области Александр Савин, депутат Государственной Думы РФ Александр Авдеев, председатель ПАО «Промсвязьбанк» Пётр Фрадков, главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев.

Обращаясь к калужанам, Владислав Шапша отметил: «Мы празднуем 650-летие нашего любимого города, города славного, в котором живут люди, гордящиеся своей историей и уверенно смотрящие в будущее. Мы вместе с вами создаем новую экономику, новые стандарты жизни. Мы делаем жизнь вокруг нас красивее». Открытые в этом году новое здание Государственного музея истории космонавтики им. К. Э. Циолковского, Дворец спорта, строящиеся кампус Бауманского университета и реконструируемая набережная Яченского водохранилища – объекты, которыми могут гордиться горожане. Губернатор поблагодарил всех калужан за поддержку и труд, пожелал здоровья и благополучия всем жителям Калуги.

Анатолий Артамонов начал свое обращение со слов: «Сердце каждого из нас ликует и радуется празднику, который мы переживаем – 650 лет нашей Калуге». Сенатор подчеркнул, что и город Калуга, и Калужская область сегодня продолжают свое развитие, укрепляют свои достижения в культуре, в спорте, в духовной жизни. Но, по словам Анатолия Артамонова, еще большие свершения калужан ожидают в будущем.

От имени федерального оргкомитета по подготовке к празднованию 650-летия Калуги жителей города поздравила Ольга Ярилова. «Мы сегодня с вами смогли еще раз убедиться, что наша милая Калуга – совершенно уникальный город. Это город контрастов: здесь очень бережно хранят традиции и очень динамично внедряют все новое, современное. Мы вместе готовились к этому празднику, обновили большое количество памятников. Мы с вами открыли новые учреждения культуры, спорта, обновили парки и скверы. Я желаю каждому из вас мира и благоденствия, и чтобы сегодняшний день, сегодняшний праздник стал отправной точкой дальнейшего динамичного развития не только нашей Калуги, но и всей Калужской области. С юбилеем, Калуга!», – сказала заместитель министра культуры РФ.

В числе гостей, приветствовавших жителей нашего города, – Вячеслав Гладков: «Я очень рад от имени всех белгородцев поздравить вас с 650-летием великой, старой-молодой Калуги. Уходя своей летописью в седые века, имея такое славное прошлое, Калуга имеет не менее славное настоящее. Мы очень рады, что она живет, развивается, молодеет». Глава Белгородской области также выразил готовность к дальнейшему развитию связей между нашими регионами, отметив, что для эффективного решения стоящих задач важен успешный опыт коллег.

Завершил череду поздравлений Николай Любимов, в разные годы занимавший руководящие посты в органах законодательной и исполнительной власти Калужской области, а с 2007 по 2010 годы работавший в должности Городского Головы Калуги. «Дорогие земляки, мне очень приятно сегодня разделить с вами радость – нашему любимому городу исполняется 650-лет. Калуга – это родина многих великих людей: защитников Отечества, творческих личностей, и, конечно, ученых. Особое место в их ряду занимает Константин Эдуардович Циолковский – основоположник космонавтики, которого знает весь мир», – сказал глава Рязанской области. Николай Любимов заметил, что бывает на своей малой родине реже, чем ему бы хотелось, при этом отмечает, как хорошеет Калуга. Он тоже настроен на укрепление межрегиональных связей с нашей областью. Уже в ближайшее время планирует познакомить с регионом, его достопримечательностями и успехами рязанских школьников.

В рамках праздничного мероприятия состоялся концерт, участие в котором приняли творческие коллективы Калужской областной филармонии, Инновационного культурного центра, муниципального образования «Город Калуга».

В этот же день Владислав Шапша, Анатолий Артамонов, Дмитрий Денисов, Вячеслав Гладков, Николай Любимов, Ольга Ярилова, Геннадий Новосельцев, Александр Савин, Александр Авдеев, Пётр Фрадков и Игорь Князев возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата на Площади Победы.