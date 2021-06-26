KAMA PRO – эффективное решение для грузовых перевозок

ЦМК шины нового поколения KAMA PRO, производства Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES, отвечают повышенным требованиям, которые предъявляют к грузовым шинам. Они адаптируются к условиям эксплуатации и спроектированы для работы при высоких нагрузках.

Так, в модельном ряде KAMA PRO представлены шины для установки на ведущую (линейка NR 203) и рулевую (NF 203) оси, универсальные (NU 404), а также для комплектации прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей (NT 203).

При разработке грузовых шин KAMA PRO также учитываются особенности российского климата. Благодаря специальной сложной форме шашек и канавок на рисунке протектора в шинах KAMA PRO NR 203 и КАМА PRO NT 203, обеспечивается безопасность движения и надежное сцепление шин с дорогой в дождь и мокрый снег. Модели имеют маркировки «M+S» и «3PMSF».

По сравнению с предыдущим поколением для увеличенных нагрузок лучше подойдут шины KAMA PRO NF 203. Благодаря измененной конструкции и использованию новых материалов они обладают увеличенным ресурсом ходимости, а 5 продольных кольцевых блоков на беговой части протектора улучшает прямолинейное качение. Водоотвод из пятна контакта шины с дорогой улучшен за счет увеличенной ширины канавок, сложная форма протектора препятствует застреванию в нем камней.

KAMA PRO NU 404 — шины повышенной проходимости, спроектированы для использования на любой оси. Обладают возможностью регулирования внутреннего давления в зависимости от условий эксплуатации и состояния дорожного покрытия. В комплексе с цельнометаллокордном каркасом обеспечивает уникальную характеристику высокой грузоподъемности и проходимости шин на бездорожье. Обладают высокой стойкостью к появлению надрывов, сколов и трещин по элементам рисунка протектора.

Благодаря новой рецептуре резиновой смеси и конструкции у шин KAMA PRO эксплуатационный ресурс увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями ЦМК шин КАМА. А благодаря возможности двукратного восстановления и донарезки протектора достигается ходимость до 700 000 км.

KAMA TYRES – предприятия Шинного бизнеса Группы «Татнефть», которые обеспечивают полную производственную цепочку: от закупки сырья для выпуска шинной продукции до реализации готовой продукции и оказания послепродажного сервиса. Компания обладает одними из крупнейших в российской шинной отрасли производственными мощностями – 24% всех выпускаемых в России шин производит KAMA TYRES.

Официальный интернет-магазин https://kamatyres.shop/