KAMA TYRES начал выпуск новой модели зимних шин Viatti

На производственных мощностях Шинного комплекса KAMA TYRES стартовало серийное производство новых легковых зимних шин Viatti Nordico 2. Первые модели представлены в размерах 205/55R16, 175/65R14, 175/70R14 и 185/60R14.

«Легковые шины Viatti Nordico 2 подходят для городских дорог и сложных трасс, особенно где требуется высокая степень надежности. Оптимально построенный профиль и распределение материалов в зоне боковины обеспечивают комфортную и безопасную эксплуатацию в различных зимних условиях», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шины Viatti Nordico 2 оснащены новыми шипами противоскольжения со стальным корпусом для снижения степени износа и сердечником из карбида вольфрама, обладающим высокой степенью прокола ледяной поверхности. Форма корпуса позволяет шипу эффективно работать во всех направлениях и обладает высокой степенью удержания при эксплуатации.

Эффективность применения нового шипа на 25% выше по характеристикам на ледяной поверхности (относительно Viatti Brina Nordico). Элементы рисунка вокруг шипов противоскольжения создают эффект щетки, очищая поверхность льда или укатанного снега для повышения эффективности работы шипов в режиме разгона и торможения.

Шипованные шины сохраняют популярность в регионах с холодным климатом, особенно в России, Канаде и странах Скандинавии. Основными тенденциями рынка зимних шин в 2025 году станут: совершенствование конструкции шипов (новые технологии позволяют уменьшить воздействие на дорожное покрытие, сохраняя эффективность на льду, рост конкуренции с фрикционными шинами (благодаря улучшению резиновых смесей и дизайна протектора, «липучки» становятся более конкурентоспособными) и запрос на долговечность (водители ожидают увеличения ресурса эксплуатации зимних шин без значительного снижения характеристик).