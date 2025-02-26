KAMA TYRES начал выпуск новой модели зимних шин Viatti

Общество
26 февраля 2025

На производственных мощностях Шинного комплекса KAMA TYRES стартовало серийное производство новых легковых зимних шин Viatti Nordico 2. Первые модели представлены в размерах 205/55R16, 175/65R14, 175/70R14 и 185/60R14.

«Легковые шины Viatti Nordico 2 подходят для городских дорог и сложных трасс, особенно где требуется высокая степень надежности. Оптимально построенный профиль и распределение материалов в зоне боковины обеспечивают комфортную и безопасную эксплуатацию в различных зимних условиях», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Шины Viatti Nordico 2 оснащены новыми шипами противоскольжения со стальным корпусом для снижения степени износа и сердечником из карбида вольфрама, обладающим высокой степенью прокола ледяной поверхности. Форма корпуса позволяет шипу эффективно работать во всех направлениях и обладает высокой степенью удержания при эксплуатации.

Эффективность применения нового шипа на 25% выше по характеристикам на ледяной поверхности (относительно Viatti Brina Nordico). Элементы рисунка вокруг шипов противоскольжения создают эффект щетки, очищая поверхность льда или укатанного снега для повышения эффективности работы шипов в режиме разгона и торможения.

Шипованные шины сохраняют популярность в регионах с холодным климатом, особенно в России, Канаде и странах Скандинавии. Основными тенденциями рынка зимних шин в 2025 году станут: совершенствование конструкции шипов (новые технологии позволяют уменьшить воздействие на дорожное покрытие, сохраняя эффективность на льду, рост конкуренции с фрикционными шинами (благодаря улучшению резиновых смесей и дизайна протектора, «липучки» становятся более конкурентоспособными) и запрос на долговечность (водители ожидают увеличения ресурса эксплуатации зимних шин без значительного снижения характеристик).

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