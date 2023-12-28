KAMA TYRES объявил о расширение линейки ЦМК шин для рулевой оси

Экономика
28 декабря 2023

KAMA TYRES запустил в серийное производство ЦМК шины FORZA REG S с посадочным диаметром 295/80R22,5. Новинка пополнила ассортимент линейки, в котором также представлена модель в типоразмере 315/80R22.5.

«Шины FORZA разработаны с применением цельнометаллокордной конструкции аналогичной шинам КАМА и ориентированы на автовладельцев, для которых цена продукта при выборе – один из ключевых параметров. Стоит отметить, что снижение стоимости шин для потребителя специалистами KAMA TYRES было достигнуто за счет оптимизации материалоемкости продукции», – рассказал Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Цельнометаллокордная конструкция каркаса шин FORZA позволяет повысить ключевые характеристики нагрузки, скорости и ходимости каркаса в эксплуатации. Поэтому продукция бренда может постепенно заменить на рынке комбинированные шины с текстильными слоями каркаса.

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