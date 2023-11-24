KAMA TYRES планомерно расширяет ассортимент линейки КАМА FLAME M/T

Общество
24 ноября 2023

На производственных мощностях KAMA TYRES стартовало производство новых моделей шин повышенной проходимости КАМА FLAME M/T. Размерный ряд линейки пополнили модели в типоразмерах 215/75R15 и 215/65R16. Стоит отметить, что ранее производитель отмечал, что данная линейка является для него абсолютной новинкой – ранее нижнекамская компания не была представлена в данном сегменте.

Стоит отметить, что по данным независимого аналитического агентства «АВТОСТАТ» внедорожники в нашей стране очень популярны. Так, по данным «Автостат», бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре 2023 года стал компактный кроссовер Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели увеличились в 2,1 раза и составили 6270 автомобилей, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* и с учетом собственной сегментации.

Второе место в рейтинге самых популярных кроссоверов и внедорожников заняла LADA Niva Travel с показателем 4575 машин (рост в 2,1 раза). Третий результат показал внедорожник LADA Niva Legend – 4229 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет кроссовер OMODA C5, который нашел 3780 владельцев.

Замыкает пятерку лидеров на этот раз Chery Tiggo 4 PRO, разошедшийся тиражом в 3712 экземпляров против 262 машин годом ранее. В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам октября также вошли Chery Tiggo 7 PRO Max (3708 шт.), Geely Monjaro (3477 шт.), Geely Coolray (3035 шт., рост в 2,2 раза), Geely Atlas PRO (2123 шт., рост в 3,4 раза) и Haval Dargo (1990 шт., рост в 8,8 раза).

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