KAMA TYRES продемонстрировал на TatOilExpo 12 моделей шин

Общество
29 сентября 2024

МВЦ «Казань Экспо» принял на своей площадке Татарстанский нефтегазохимический форум. Частью события стал шинный комплекс KAMA TYRES. По традиции отраслевое событие проходило в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году его приурочили и к году научно-технологического развития в Татарстане. Торжественное открытие форума прошло с участием Раиса РТ.

В числе постоянных участников промышленной выставки TatOilExpo – нижнекамский шинный комплекс KAMA TYRES. На своем стенде компания демонстрировала 12 моделей шин – от велосипедных до крупногабаритных для строительной и сельхозтехники брендов KAMA, Viatti, Forza.

После открытия форума Рустам Минниханов в сопровождении замминистра промышленности РФ Михаила Юрина, вице-премьера Республики Беларусь Виктора Каранкевича, министра нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохамеда Мубарака Мохамеда бин Дайна и других высоких гостей по традиции обошел масштабную экспозицию. «Самые лучшие шины», – отметил Раис Татарстана, подойдя к стенду KAMA TYRES и обращаясь к почетной делегации. Особый его интерес вызвала новинка нижнекамского шинного комплекса – зимняя шипованная шина Viatti Nordico 2.

Как рассказал гостям экспозиции заместитель исполнительного директора ООО «Торговый дом «Кама» Ильдар Шайдуллин, в преддверии зимнего сезона компания готовится к серийному запуску и выводу на рынок новой модели шин для легковых автомобилей: «Главное визуальное отличие новинки от предыдущей модели – количество и размер шипов. В новинке использованы шипы меньшего размера, которые обладают меньшей массой. Это позволило ошиповывать шину гораздо большим количеством шипов без увеличения общей массы шины. В предыдущей модели Viatti Brina Nordico на 1 погонный метр протектора приходится 50 традиционных шипов, в новинке же 90 новых шипов. Кроме этого, твердосплавная вставка шипа имеет меньшую площадь сечения, что обеспечивает большую прокалывающую способность, то есть шип эффективнее вгрызается в ледяную поверхность». Также, отметил эксперт, согласно результатам внутренних испытаний, тормозные свойства новинки на льду до 20 % превосходят показатели предшественницы.

На стендах компаний-экспонентов шла активная работа по установлению новых деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества, переговоры с потенциальными поставщиками или потребителями сырья, оборудования и товарной продукции, представленных на площадке TatOilExpo.

Деловая часть работы представителей KAMA TYRES на международном форуме в Казани также выдалась довольно плодотворной. В день открытия на площадке стенда шинного комплекса состоялось множество встреч с бизнесменами российских регионов, стран СНГ и зарубежных государств. Большой интерес к деятельности шинного комплекса проявили студенты технологических вузов Казани – они рассматривали предприятия KAMA TYRES в качестве места для прохождения практики и как потенциального работодателя. Представители компании рассказали о наиболее востребованных профессиях, условиях труда и действующих социальных гарантиях.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Мир

Вопреки всему: «Образование не может ждать» — поддержка 11 млн детей в кризисных ситуациях

Мир

CGTN: Что делает Китай для сохранения, передачи в будущее и распространения своей культуры?

Новости

NCCN переведет рекомендации NCCN для пациентов на другие языки

Спорт

Игорь Ларионов стал новым амбассадором Лошадиной силы