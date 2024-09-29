KAMA TYRES продемонстрировал на TatOilExpo 12 моделей шин

МВЦ «Казань Экспо» принял на своей площадке Татарстанский нефтегазохимический форум. Частью события стал шинный комплекс KAMA TYRES. По традиции отраслевое событие проходило в канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности. В этом году его приурочили и к году научно-технологического развития в Татарстане. Торжественное открытие форума прошло с участием Раиса РТ.

В числе постоянных участников промышленной выставки TatOilExpo – нижнекамский шинный комплекс KAMA TYRES. На своем стенде компания демонстрировала 12 моделей шин – от велосипедных до крупногабаритных для строительной и сельхозтехники брендов KAMA, Viatti, Forza.

После открытия форума Рустам Минниханов в сопровождении замминистра промышленности РФ Михаила Юрина, вице-премьера Республики Беларусь Виктора Каранкевича, министра нефти и окружающей среды Королевства Бахрейн Мохамеда Мубарака Мохамеда бин Дайна и других высоких гостей по традиции обошел масштабную экспозицию. «Самые лучшие шины», – отметил Раис Татарстана, подойдя к стенду KAMA TYRES и обращаясь к почетной делегации. Особый его интерес вызвала новинка нижнекамского шинного комплекса – зимняя шипованная шина Viatti Nordico 2.

Как рассказал гостям экспозиции заместитель исполнительного директора ООО «Торговый дом «Кама» Ильдар Шайдуллин, в преддверии зимнего сезона компания готовится к серийному запуску и выводу на рынок новой модели шин для легковых автомобилей: «Главное визуальное отличие новинки от предыдущей модели – количество и размер шипов. В новинке использованы шипы меньшего размера, которые обладают меньшей массой. Это позволило ошиповывать шину гораздо большим количеством шипов без увеличения общей массы шины. В предыдущей модели Viatti Brina Nordico на 1 погонный метр протектора приходится 50 традиционных шипов, в новинке же 90 новых шипов. Кроме этого, твердосплавная вставка шипа имеет меньшую площадь сечения, что обеспечивает большую прокалывающую способность, то есть шип эффективнее вгрызается в ледяную поверхность». Также, отметил эксперт, согласно результатам внутренних испытаний, тормозные свойства новинки на льду до 20 % превосходят показатели предшественницы.

На стендах компаний-экспонентов шла активная работа по установлению новых деловых контактов и взаимовыгодного сотрудничества, переговоры с потенциальными поставщиками или потребителями сырья, оборудования и товарной продукции, представленных на площадке TatOilExpo.

Деловая часть работы представителей KAMA TYRES на международном форуме в Казани также выдалась довольно плодотворной. В день открытия на площадке стенда шинного комплекса состоялось множество встреч с бизнесменами российских регионов, стран СНГ и зарубежных государств. Большой интерес к деятельности шинного комплекса проявили студенты технологических вузов Казани – они рассматривали предприятия KAMA TYRES в качестве места для прохождения практики и как потенциального работодателя. Представители компании рассказали о наиболее востребованных профессиях, условиях труда и действующих социальных гарантиях.