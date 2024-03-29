KAMA TYRES провел модернизацию лаборатории своего предприятия

Шинный комплекс KAMA TYRES завершил модернизацию химводолаборатории ООО «Энергошинсервис» с учетом принципов бережливого производства. Были проведены ремонтные работы в помещениях, обновлено рабочее пространство, лабораторное и климатическое оборудование.

«Следование и внедрение принципов бережливого производства, включая оптимизацию ресурсного потребления, снижение влияния производства на экологию и окружающую среду, – обязательные составляющие всех бизнес-процессов шинного комплекса KAMA TYRES», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

ООО «Энергошинсервис» как специализированная организация была основана в мае 2011 года. Среди основных направлений деятельности предприятия – энергообеспечение заводов KAMA TYRES, обслуживание коммуникаций, контроль экологических показателей производства и др.

Например, специалисты химводолаборатории ООО «Энергошинсервис» ежедневно отбирают пробы воды на многочисленных объектах KAMA TYRES. Лаборанты проводят анализ качества воды согласно технологическим регламентам, контролируют и проверяют десятки показателей.

«Наша лаборатория стоит на страже экологической безопасности. Для высокорезультативной работы в этом направлении нам необходимо современное оснащение, поэтому парк приборов постоянно обновляется. Оборудование нового поколения позволяет проводить испытания быстрее, получать более точные результаты, снижать вероятность ошибки из-за человеческого фактора», – уверена Ирина Ивашова, руководитель химводолаборатории ООО «Энергошинсервис».