KAMA TYRES расширяет портфель легковых шин бренда Viatti

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21 декабря 2021

Шинный бизнес Группы «Татнефть» KAMA TYRES представил новую летнюю шину для комплектации легковых автомобилей – Viatti Strada 2. Новинка имеет дорожный асимметричный рисунок протектора с повышенными показателями топливной экономичности, комфорта и сниженным уровнем шума. В модельном ряде Viatti Strada 2 представлено 23 типоразмера с посадочным диаметром от 14 до 17 дюймов. 

Новая резиновая смесь протектора Viatti Strada 2 с высокими сцепными свойствами разработана для отличных динамических, тормозных характеристик и топливной экономичности. Шины обеспечивают надежную, безопасную и комфортную эксплуатацию на протяжении всего срока службы.

«Новинка стала 10 линейкой по счету и самой скоростной в модельном ряде бренда Viatti –имеет скоростные характеристики до 270 км/ч. Также конструкция шины обеспечивает высокий уровень устойчивости и управляемости, безопасную, надежную и комфортную эксплуатацию. В наших планах и дальше расширять продуктовый портфель Viatti, создавать продукцию, удовлетворяющую постоянно повышающиеся запросы рынка», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама». 

Особенности рисунка протектора Viatti Strada 2:

  • Центральные кольцевые канавки обеспечивают эффективный отвод воды из пятна контакта шины с дорогой в условиях дождя, создавая высокий уровень сопротивления аквапланированию.
  • Поперечные дуговидные канавки в плечевой зоне с оптимальными углами наклона стенок обеспечивают тяговые характеристики при разгоне и тормозные свойства на любом типе твёрдого дорожного покрытия. 
  • Центральные кольцевые ребра и жесткие кромки плечевых блоков обеспечивают высокую курсовую устойчивость при движении по прямую и точную управляемость при скоростном маневрировании.
  • Площадь элементов рисунка создает оптимально насыщенное пятно контакта шины с дорожным покрытием, что обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию шин в различных погодных условиях. 
  • Ламели и канавки центральных ребер создают дополнительные грани сцепления с дорожной поверхностью для обеспечения динамичного разгона и торможения. 
  • Оптимально построенный профиль и распределение материалов в зоне боковины обеспечивают баланс характеристик управляемости и демпфирования шины для комфортной эксплуатации в любых условиях. 
  • Запатентованное решение индикатора оценки уровня износа позволяет контролировать равномерность износа протектора: 1) по окружности шины; 2) между внешней и внутренней сторонами рисунка протектора; 3) между центральной и плечевой (боковой) зонами протектора.  
  • Низкий уровень шума при качении шины за счет асимметричности рисунка протектора и применения по окружности шины элементов рисунка различной ширины. 
  • Монолитные блоки внешней стороны ассиметричного рисунка протектора для обеспечения высокого уровня устойчивости и управляемости при активном маневрировании.
  • Новая резиновая смесь протектора для оптимального уровня сцепления с дорогой при разных погодных условиях. 

Бренд Viatti – это надежные легковые и легкогрузовые шины мирового уровня качества, выпускаемые на производственных мощностях шинного комплекса KAMA TYRES. Шины обеспечивают комфорт, безопасность и уверенность на дороге, а также отличаются выгодным соотношением цены и качества в своем сегменте. 

Источник: https://www.td-kama.com/ru/ 

https://kamatyres.shop/catalog/legkovye_shiny/legkovye_leto/viatti_1/viatti_strada_2_v_134/
https://www.viatti.ru/ru/tyre_catalog/summer/Strada2/

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