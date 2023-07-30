KAMA TYRES традиционно поставил шины для спортивной команды «КАМАЗ-мастер»

Спорт
30 июля 2023

Завершилось масштабное спортивное автомобильное соревнование – крупнейшая гонка Евразии «Шелковый путь». На Красной площади в самом центре Москвы состоялась церемония торжественного финиша соревнований, организованная Департаментом спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта.

В этом году в ралли традиционно приняла участие команда «КАМАЗ-мастер», поставщиком которой стал отечественный шинный производитель KAMA TYRES. Для комплектации грузовиков были выбраны KAMA PRO NU 404, KAMA NR 201, KAMA NT 101, КАМА 1260-2.

«Любые соревнования – это испытание на выносливость и надежность как для спортсменов, так и техники. И шины KAMA TYRES успешно преодолели все длительные перегоны, высокую загруженность автомобилей и совершенно непредсказуемые дорожные условия», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Спортсмены команды «КАМАЗ-мастер» подвели итоги тестирования продукции KAMA TYRES. Как отметил пилот команды «КАМАЗ-мастер» Анатолий Танин: «ЦМК шины KAMA TYRES используются нашими тяжелыми машинами уже не первый год для перегона в экстремальных условиях. В песках, в горах, где испытывают нагрузки при плюсовых и минусовых температурах».

В общей сложности дистанция 9-дневной гонки составила 5 228 километров, а маршрут соревнования охватил 13 регионов Российской Федерации. При этом на бивуаках ралли «Шелковый путь» в рамках экологической был запущен проект по сбору и переработке пластиковых бутылок и алюминиевых банок.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Общество

В рамках молодёжного историко-культурного форума «Истоки» состоится пять заездов участников по разным направлениям

Мир

На Форумe по развитию китайского региона Сицзан 2023 представлены достижения в развитии Тибета

Мир

Почти 80% врачей по всему миру по ошибке полагают, что никотин вызывает рак легких

Мир

Shanghai Electric открывает возможности сотрудничества с Siemens для укрепления инноваций