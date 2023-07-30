KAMA TYRES традиционно поставил шины для спортивной команды «КАМАЗ-мастер»

Завершилось масштабное спортивное автомобильное соревнование – крупнейшая гонка Евразии «Шелковый путь». На Красной площади в самом центре Москвы состоялась церемония торжественного финиша соревнований, организованная Департаментом спорта города Москвы в год 100-летия Московского спорта.

В этом году в ралли традиционно приняла участие команда «КАМАЗ-мастер», поставщиком которой стал отечественный шинный производитель KAMA TYRES. Для комплектации грузовиков были выбраны KAMA PRO NU 404, KAMA NR 201, KAMA NT 101, КАМА 1260-2.

«Любые соревнования – это испытание на выносливость и надежность как для спортсменов, так и техники. И шины KAMA TYRES успешно преодолели все длительные перегоны, высокую загруженность автомобилей и совершенно непредсказуемые дорожные условия», – отметил Тимур Шарипов, исполнительный директор Торгового дома «Кама».

Спортсмены команды «КАМАЗ-мастер» подвели итоги тестирования продукции KAMA TYRES. Как отметил пилот команды «КАМАЗ-мастер» Анатолий Танин: «ЦМК шины KAMA TYRES используются нашими тяжелыми машинами уже не первый год для перегона в экстремальных условиях. В песках, в горах, где испытывают нагрузки при плюсовых и минусовых температурах».

В общей сложности дистанция 9-дневной гонки составила 5 228 километров, а маршрут соревнования охватил 13 регионов Российской Федерации. При этом на бивуаках ралли «Шелковый путь» в рамках экологической был запущен проект по сбору и переработке пластиковых бутылок и алюминиевых банок.