Кампания #AfghanGirlsVoices ECW продемонстрировала свидетельства лишения права на образование

Сегодня люди по всему миру отмечают трагическую веху в истории прав человека, прав детей и прав девочек: 1000 дней запрета на посещение средней школы для девочек в Афганистане. Чтобы отметить и осмыслить эту неприемлемую веху, организация «Образование не может ждать» Education Cannot Wait, (ECW), как глобальный фонд поддержки образования в чрезвычайных ситуациях и затяжных кризисах в рамках Организации Объединенных Наций, начинает второй этап своей убедительной кампании #AfghanGirlsVoices.

“As a global community, we must reignite our global efforts to ensure that every adolescent girl can exercise her right to an education.» — Education Cannot Wait Executive Director Yasmine Sherif. Take action today by sharing your support on social media with the hashtag #AfghanGirlsVoices.

Кампания опирается на вдохновляющие произведения искусства, поэзию, анимационные фильмы и другие материалы ведущих мировых деятелей искусства, а также мощные, трогательные цитаты афганских девочек, лишенных права на образование, которые продолжают питать надежду на то, что их право будет восстановлено.

Первый этап кампании #AfghanGirlsVoices был запущен специальным посланником ООН по глобальному образованию достопочтенным Гордоном Брауном, исполнительным директором ECW Ясмин Шериф и глобальной активисткой ECW Сомайей Фаруки, бывшим капитаном команды афганских девочек по робототехнике, в августе 2023 года. С момента запуска кампанию посмотрели и поддержали миллионы людей по всему миру.

Нынешний второй этап кампании уже собирает дополнительных мировых лидеров и видных сторонников, в их числе авторы бестселлеров, такие как Халед Хоссейни («Бегущий за ветром») и Кристина Лэмб («Я — Малала»); глобальная активистка ECW и главная ведущая телеканала Al-Jazeera Фолли Бах Тибо; специальный докладчик ООН о положении в области прав человека в Афганистане Ричард Беннетт; соучредитель организации Global Citizen Мик Шелдрик; лауреат премии Global Citizen Prize 2023 года и основатель организации LEARN Afghanistan Паштана Дуррани; и многие другие, в том числе несколько ведущих афганских женщин-активисток.

«Мир должен объединиться вокруг афганских девушек. Отказ в праве на качественное образование является презрением и нарушением Устава ООН, Конвенции о правах ребенка и основных прав человека. В рамках глобальной кампании # AfghanGirlsVoices люди по всему миру могут встать на защиту прав человека и гендерной справедливости, делясь этими историями мужества, надежды и стойкости», — сказал достопочтенный Гордон Браун, специальный посланник ООН по глобальному образованию и председатель руководящей группы высокого уровня фонда ECW.

«Нам, как глобальному сообществу, необходимо возобновить наши глобальные усилия по обеспечению каждой девочке-подростку возможности реализации своего права на образование. Гендерная дискриминация недопустима и только навредит и без того раздираемому войной Афганистану и многострадальному народу этой страны. Право девочек на образование является одним из основных прав в международном законодательстве о правах человека. Для народа Афганистана — мужчин, женщин, девочек и мальчиков — образование девочек-подростков является необходимым аспектом восстановления Афганистана и обеспечения каждому афганцу всеобщего права на образование», — сказала исполнительный директор ECW Ясмин Шериф.

«Девушки в Афганистане проявляют силу и стойкость, они не согласны отказаться от своих надежд и мечтаний. Тысяча дней без доступа к образованию — это жестокая несправедливость для афганских девочек. Это должно прекратиться», — сказала глобальная активистка ECW Сомайя Фаруки.

По данным ЮНЕСКО около 80 % афганских девочек и молодых женщин школьного возраста не посещают школу и почти 30 % девочек в Афганистане вообще не получали начального образования.

С введением запретов на среднее и высшее образование для девочек были сведены на нет успехи в области образования и развития, которые достигались десятилетиями. В период с 2001 по 2018 год число учащихся всех уровней образования увеличилось в десять раз — с 1 миллиона в 2001 году до 10 миллионов в 2018 году. К августу 2021 года 4 из 10 учащихся начальной школы были девочками. Наряду с этими скачком наблюдался социально-экономический рост и другие улучшения, которые принесли пользу широким слоям афганского общества.

Смена руководства вызвала сейсмические волны во всех аспектах экономики и общества Афганистана. Сегодня 23,7 миллиона человек — более половины населения страны — нуждаются в срочной гуманитарной помощи, 6,3 миллиона человек стали перемещенными лицами, а основные права человека находятся под угрозой. Девочки и мальчики подвергаются серьезному риску гендерного насилия, детского труда, ранних браков и других нарушений прав человека. По данным УКГД ООН, несмотря на срочные потребности в финансировании гуманитарной помощи на общую сумму 3 млрд долл. США, на сегодняшний день получено только 221 млн долл. США.

С начала инвестиций ECW в Афганистан в 2017 году Фонд инвестировал 88,8 млн долл. США, охватив более 230 000 детей поддержкой для обеспечения им качественного комплексного образования. Многолетние инвестиции ECW направлены на обучении на уровне общин, которое охватывает девочек и мальчиков посредством различных мероприятий, таких как предоставление учебных и обучающих материалов, подготовка учителей, а также психическая и психосоциальная поддержка.