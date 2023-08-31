Кампания добра от ГК «Сигма»

К самому сложному сезону подбирается агрохолдинг «Сигма» — на носу осенний этап общественно-полезных программ. Уже не первый на счету группы компаний, и далеко не последний: интеграция в жизнь района неразрывно связана со стратегий развития.

Чтобы понять мотивы компании, сперва стоит взглянуть на нее с высоты птичьего полета — иначе взглядом не охватить! Из себя холдинг «Сигма» представляет настоящего исполина: 65 000 га плодородной земли, автопарк на 300 с лишним машин, крупный рогатый актив — почти 10 000 голов. Одной только пшеницы в прошлом году сняли чуть больше 200 000 тонн, а ведь она там не единственная культура: нельзя не упомянуть посадки сахарной свеклы, подсолнечника. А вместе с ними и перерабатывающие мощности: станции обработки, мукомольный комплекс и сад фундука — сейчас один из крупнейших в России, а скоро и во всей Европе.

Несмотря на то, что штаб-квартира уютно расположилась в теплом Ростове-на-Дону, бизнес-процессы и территории находятся в Краснодарском крае: Каневском, Ейском, Лабинском, Тимашевском и Новопокровском районах. И помощь с вниманием холдинга направлены именно на этот регион.

Ключевая фраза учредителя компании Михаила Олеговича Чебанова точно выражает деятельность компании: «С самого начала своего развития „Сигма“ придерживается «ответственной экономики» и политики корпоративной социальной ответственности». Это значит, что неоднократная помощь местным муниципальным учреждениям, детским садам и поддержка состояния инфраструктурных объектов — естественный процесс, который закончится лишь с прекращением деятельности самого холдинга.

Отдельным направлением заботы и участия «Сигмы» можно считать развитие детско-юношеского спорта в регионе. С мощной поддержкой холдинга и в тандеме с самыми разными спортивными Федерациями уже прошли — и весьма успешно, — десятки спортивных соревнований. Недавний турнир по Кудо в Каневском районе — яркий пример: юные чемпионы не только отработали навыки в реальной соревновательной среде, но и поборолись за выход на уровень ЮФО в сентябре.

Зона внимания холдинга распространяется и на общечеловеческие проблемы. Активное взаимодействие с благотворительными организациями вроде фонда «Добрые люди» выразилось во множество общественно полезных акций. Из личных инициатив холдинга: поставки на безвозмездной основе муки и сахара жителям новых регионов, помощь мобилизованным и их семьям.

Осенние кампании холдинга посвящены паре спорт-экология: цифрами, непосредственно связанными с «Сигмой». Первые мероприятия стартуют уже в августе, а ближе к сентябрьско-октябрьскому окну расширятся до массовых субботников, посадок деревьев и локальных мини-фестивалей для юных жителей края.

Активно приветствует холдинг волонтерскую и информационную поддержку. Предложения и идеи от простых подписчиков в социальных сетях компании рассматривают, анализируют, обсуждают на самом высоком уровне самые перспективные. У вас тоже есть шанс изменить жизнь региона к лучшему — пока в руках телефон и свободен доступ в интернет.

Источник: Donnews