Кантонская ярмарка поможет компаниям вести свой бизнес с максимальным удобством

15 октября начинается 128-я Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров (Кантонская ярмарка), проводимая в виртуальном режиме уже во второй раз. 26 тысяч участников из 50 выставочных секций представляют в рамках этого 10-дневного мероприятия более 2,358 млн наименований продукции в 16 категориях, из которых 691 500 товаров демонстрируются впервые.

Представитель Кантонской ярмарки и заместитель генерального директора Китайского центра внешней торговли Сюй Бин (Xu Bing) заявил, что на фоне масштабных изменений в ходе экономического развития и борьбы с пандемией как внутри страны, так и по всему миру Кантонская ярмарка будет выполнять свою роль в качестве открытой платформы, обеспечивающей компаниям доступ к международным рынкам и способствующей устойчивости внешнеторговых поставок и промышленных связей.

В этом году цифровая платформа Кантонской ярмарки включает 60 тысяч стендов, демонстрирующих самую современную продукцию и возможные сценарии будущего развития событий на основе новаторских идей и технологий. Эта электронная платформа также включает в себя экспозиции, деловые мероприятия с целью установления контактов, виртуальные выставочные павильоны, прямые трансляции, новости и события, различные сервисы и зону трансграничной электронной торговли, что обеспечивает возможность круглосуточного посещения ярмарки и ведения деловых переговоров.

В рамках этой ярмарки будут проведены 120 прямых трансляций, организованных более чем 100 ведущими китайскими компаниями, представляющими новейшую качественную продукцию, являющуюся результатом их постоянной целенаправленной работы по внедрению инноваций в целях создания более светлого будущего для всех.

В выставочной секции кухонной техники будут представлены встроенные многофункциональные бытовые и кухонные устройства, произведенные с применением самых передовых технологий для обеспечения удобства потребителей. В то же время новая высококлассная продукция, включая мебель, керамику и ковровые покрытия, характеризуется усовершенствованными функциями, материалами, качеством изготовления и дизайном. Эти товары могут создавать более комфортный, адаптируемый и рациональный образ жизни для потребителей по всему миру.

Другим отличительным моментом Кантонской ярмарки этого года является приверженность ее организаторов и участников целям устойчивого развития. Компании, представленные в секции текстиля, применяют передовые технологии для использования экологически чистого вторичного сырья при изготовлении своей новой модной продукции, демонстрируя свою приверженность принципам защиты окружающей среды.

Чтобы помочь представителям бизнеса находить торговых партнеров и целевую продукцию не выходя из дома, Кантонская ярмарка будет использовать свою цифровую платформу для установления связей между поставщиками и покупателями с привлечением вспомогательных сервисов, включающих в себя поддержку в проектировании и реализации изделий, а также финансовые, логистические, инспекционные, сертификационные и таможенные услуги. Работая совместно со своими партнерами, Кантонская ярмарка поможет компаниям со всего мира вести свой бизнес с максимальным удобством на фоне нынешних экономических проблем.