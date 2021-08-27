Капитальный ремонт: перспективы экономии

В 2021 году будет отремонтировано около 50 тыс. жилых домов. Об этом сообщил глава Минстроя Ирей Файзуллин во время своего выступления на совещании президента РФ с членами правительства. Отремонтируют кровлю, фасады, коммуникации, заменят лифты и проведут косметический ремонт подъездов. На сегодняшний день в программу капитального ремонта входят 724 тыс. жилых многоквартирных домов площадью 2,6 млрд. кв.м. на которых проживают 93 млн. человек. С 2014 года уже было отремонтировано 280 тыс. домов, но более половины работы еще впереди. На реализацию программы идут существенные средства, собираемые с жильцов — только в 2020 году на капремонт было потрачено 179 млрд. рублей.

Как и в любой массовой государственной программе, в ходе реализации капитального ремонта муниципальные власти и подрядные организации должны, прежде всего, ориентироваться на эффективность расходования средств. К примеру, решения по подбору материалов оцениваются не только с точки зрения эстетики или надежности, но и экономической эффективности. В самом деле, лучше же поменять и трубы, и кровлю, и мусоропровод, и фасад, чем только перекрыть крышу дорогим материалом?

Специалисты из Высшей школы экономики еще в 2012 году отмечали в своем исследовании: «При допущении, что рынок кровельных материалов для скатных крыш после кризиса составляет 1 млр.кв.м. и возможной замены других кровельных изделий на асбоцементный шифер, то в этом случае, максимальная сумма экономии может составить 37 млр.руб». Это частный пример потенциала, заложенного в применение строительных материалов, произведенных на основе хризотилового асбеста. Это минерал, по объемам добычи которого Россия занимает лидирующую позицию в мире. Он обладает рядом уникальных полезных свойств – не горит, не плавится, устойчив к механическим повреждениям, на разрыв прочнее стали (выдерживает усилия до 300 МПа), при этом весьма доступен на рынке. Все продукты на основе хризотилового асбеста, а их более 300 видов, имеют класс «НГ», т.е. «негорючий». Это означает, что они являются пассивной системой пожарной безопасности.

Для ремонта многоквартирного дома можно использовать хризотилцементный шифер, срок эксплуатации которого составляет 30 лет, хризотиловые фасадные плиты, напорные и безнапорные трубы, теплоизоляцию, из хризотила делают мусоропроводы и защитные кожухи для электрической проводки. Все эти материалы обладают совокупностью преимуществ, недоступных для синтетических аналогов: долговечность, надежность, безопасность и доступность на рынке. Лидирующие позиции России «на хризотиловом фронте» были упомянуты неспроста – отечественная хризотилцементная продукция имеет статус «народной» за сочетание качества и цены. Для программ капитального ремонта выбор в её пользу означает расширение списка проведенных работ за счет эффективной экономии на строительных материалах. А если к этому добавить длительный срок службы и устойчивость к неблагоприятным воздействиям, то для местных управляющих компаний появляется выгода и в экономии на текущем ремонте.

Обычно противники хризотиловой продукции указывают на её внешний вид, простецкий и незамысловатый. Действительно, серый советский шифер нельзя назвать образцом высокой строительной моды, но в XXI веке индустрия сделал огромный шаг вперед. Сегодня хризотилцементный шифер окрашивают, причем как «в массе», так и с помощью нанесения краски и лака, что дополнительно продлевает его срок службы. Фасадные панели же российские заводы выпускают не только в цвете, но и с нанесением текстуры, рисунка, которые сохраняют свою яркость до 25 лет.

Государственная программа капитального ремонта в первую очередь имеет своей целью охват максимального объема жилого фонда страны, что означает необходимость эффективного расходования средств. К сожалению, часть руководства подрядных организаций и представителей власти пребывают в уверенности, что отечественная хризотиловая индустрия осталась такой же, как и в дни их молодости – надежной, но неказистой. Это не так, и в дополнение к пожарной безопасности, долгому сроку службы использование хризотилцементной продукции дает привлекательный, яркий внешний вид для любых зданий.