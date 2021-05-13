Каспийск выбирает асбестоцементные трубы

В Каспийске, на улице 4-я Школьная ведутся активные работы по прокладке канализационных труб. На 10 мая работники уже проложили более 400 метров асбестоцементных труб, а еще 120 метров будут установлены в ближайшее время. Строительные работы были инициированы по поручению премьер-министра Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Об этом сообщает в своем телеграм-канале АиФ Дагестан.

Асбестоцементные трубы были выбраны не случайно. Они представляют собой оптимальное решение для оперативного воплощения в жизнь важных инфраструктурных проектов. Этот вид труб изготовлен из хризотилового волокна (единственного вида асбеста, используемого в России), обладающего уникальными природными свойствами.

Оно устойчиво к механическим повреждениям, обладает высокой прочностью «на разрыв» (300 МПа), не окисляется со временем и, в целом, химически инертно. Более того, хризотилцементная продукция слабо подвержена влиянию внешней среды – в холод она не сужается, а при нагреве не расширяется, обладает низкой теплопроводностью (если по ней пустить горячую воду, то потери тепла будут существенно ниже, чем у аналогов без использования дополнительной термоизоляции). При монтаже хризотилцементные трубы также удобны – они не требуют сварки, что на многие часы сокращает скорость установки. Для ремонта хризотиловой канализации или водопровода также требуется куда меньше усилий – можно просто достать поврежденную секцию, избежав долгого разрезания и сварки новых элементов. Это очень важно, особенно когда трубы несут важную санитарную функцию – разобраться с проблемой можно куда быстрее.

Хризотилцементная продукция препятствует образованию отложений солей внутри трубопровода, требуют меньше усилий по очистке и поддержанию в рабочем состоянии. Производители обычно дают большой срок гарантии на все хризотилцементные изделия. Так, привычный всем шифер, который тоже производится из хризотилового волокна, цемента и воды, имеет средний срок службы в 50 лет при условии правильной эксплуатации и монтажа. На практике же он может прослужить почти в два раза дольше.

Дополнительное преимущество хризотилцементных труб – это их доступность на рынке. Россия является мировым лидером по добыче, обработке и производству готовых продуктов из хризотилового волокна. Благодаря природным, легко доступным материалам и отработанной системе производства, хризотилцементные трубы выгодно отличаются от функциональных аналогов в своем ценовом сегменте. Для реализации проектов, требующих быстрого, качественного результата на долгие десятилетия стабильной работы, этот материал является одним из самых привлекательных. Именно поэтому его выбирают для проведения программ капитального ремонта, реновации старого жилья и строительства новых объектов по всей стране. Хризотилцементная кровля, фасадные панели, трубы, теплоизоляция и другие материалы применяют в строительстве больниц, жилых комплексов, частном домостроении и, как в Дагестане, проведению важных инфраструктурных проектов, призванных решить давно наболевшие вопросы.