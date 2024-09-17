Катя Васильева напомнила о важности реальных человеческих эмоций

Певица Катя Васильева выпустила новый трек «Реальный мир», в котором реальности социальных сетей и гаджетов противопоставляется живой мир. Молодежь постепенно приходит к пониманию: реальный мир гораздо насыщеннее и богаче, чем виртуальный. Прийти к столь важному жизненному выбору лучше всего помогают искренние музыкальные месседжи, подобные песне «Реальный мир».

Строки «нам нужен реальный мир, а не цифровые миражи» является по сути призывом к выбору в пользу живого общения, они отражают важность человеческих реальных эмоциональных переживаний. Артистка убеждена, что мы должны ценить все то, что расположено по эту сторону экранов гаджетов.

Музыкальные критики и популярные блогеры уже высоко оценили новую композицию Кати Васильевой. Творческая инициатива горячо поддержана слушателями, которые считают ее чрезвычайно важной и актуальной в нынешних реалиях. Популярность Кате Васильевой принесла песня «Мама», известная как в нашей стране, так и за ее пределами.