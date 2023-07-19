Kavalan завоевала звание «Лучший из лучших односолодовый виски» в Токио

На Токийском соревновании производителей виски и других алкогольных напитков (TWSC) компания Kavalan обошла всех своих конкурентов и завоевала звание «Лучшая винокурня Азии» 2023 года.

Организаторы соревнования заявили, что новая премия была учреждена в качестве независимой награды для более эффективной демонстрации развития и потенциала всего региона, за исключением Японии.

Генеральный директор компании Kavalan Йт Ли (YT Lee) заявил, что он гордится тем, что в 2023 году виски Solist PX Sherry Cask получил звание «Лучший из лучших односолодовый виски».

«Мне сказали, что в этом году в категории «Алкогольные напитки» было представлено 183 заявки на участие в соревновании односолодового виски, поэтому я польщен тем, что в Токио жюри пришло к выводу, что наш PX Sherry заслуживает первого места», – заявил г-н Ли.

«Лучший из лучших» – это двухэтапный процесс слепой дегустации, начинающийся с того, что 12 или более судей выбирают 20 лучших односолодовых виски. Второй тур проводится при участии 10 специальных судей, которые присваивают определенному бренду наивысшую оценку под названием «Лучший из лучших».

Кроме того, компания Kavalan стала победителем в категории «Лучшая цена на азиатский виски 2023 года» за виски Distillery Select No.2, а также получила три медали Superior Golds за производимые ею виски Solist PX Sherry, Distillery Reserve Peated Malt и Solist Oloroso Sherry. Все виски из серии Solist разливаются в бутылки с бочковой крепостью.

Всемирный конкурс алкогольных напитков в Сан-Франциско 2023 года (SFWSC)

В Сан-Франциско напиток Solist ex-Bourbon Single Cask Strength производства компании Kavalan был назван «Лучшим в своем классе альтернативным односолодовым виски» за его восхитительно сложный многомерный вкус с нотками ванили, фруктов и кокоса.

Международный конкурс виски 2023 года (IWC)

На Международном конкурсе виски 2023 года компания Kavalan была удостоена премии «Винокурня года». Первое, второе и третье места в престижной категории «Лучший виски бочковой крепости в мире» заняли такие виски как Kavalan Solist Port, Distillery Reserve Madeira Cask и Distillery Reserve Peated Malt.