Каждая пятая сделка в коттеджных поселках с готовой инфраструктурой под Петербургом стала инвестиционной

По данным ГК Максимум Life Development, в прошлом году каждая пятая сделка в коттеджных поселках с готовой инфраструктурой под Петербургом была инвестиционной.

Помимо земельных участков в коттеджных поселках, где уже создана инженерная инфраструктура и благоустроенные общественные пространства, инвесторам интересны наделы, расположенные на территориях недавно стартовавших загородных проектов. Эти две основные стратегии, по данным Максимум Life Development, одинаково популярны у инвесторов, и позволяют заработать на загородном рынке Петербурга от 30% до 75% с одного участка.

Продажа земельного участка в готовом коттеджном поселке через 1,5-2 года после его покупки дает возможность увеличить стоимость надела до 75%. Такой вариант рассматривают в основном те, кто ищет альтернативу банковским депозитам.

Другая стратегия – строительство на приобретенном участке жилого дома, благоустройство прилегающей к нему территории и регистрация на объект права собственности. Инвесторы этой категории входят в проект, когда в коттеджном поселке уже сданы основные инженерные объекты. Срок экспозиции участка с домом составляет около полугода, а прибыль инвестора за этот срок – 30%. Эта модель больше используется строительными компаниями с опытом продажи таких объектов. Как правило, инвесторы не приобретают земельные участки в рассрочку. Они сразу вносят полную оплату.

Средняя цена продажи инвесторами участков, которые были куплены на стадии начала строительства коттеджных поселков, в прошлом году составила 1,2-1,5 млн рублей, а наделов с возведенными домами – 6-8 млн рублей.

— Для успешного вложения необходимо выбирать коттеджные поселки, у которых есть понятные факторы роста, – четкая концепция и идея развития территории, договоренности девелопера с сетевыми организациями и его опыт по строительству инженерных сетей и внутренней инфраструктуры. Важной является локация поселка – недалеко от социальных объектов и мест отдыха, в частности воды или парков, близко к магистралям, по которым быстро можно добраться в город, — отметил председатель совета директоров ГК «Максимум Лайф Девелопмент» Игорь Карцев. – В наступившем году продолжающийся спрос на загородную недвижимость будет сокращать сроки экспозиции объектов, выставленных инвесторами на продажу. Количество инвестиционных сделок, по нашим прогнозам, начнет расти за счет более быстрой оборачиваемости земельных участков.

Спрос инвесторов в загородную недвижимость под Петербургом за последний год сместился с участков площадью 10-12 соток до наделов, расположенных на 8-9 сотках. Участки меньшей площади стали более привлекательными, так как на них растет спрос на рынке – покупатели считают, что такая территория является оптимальной с точки зрения размещения всех необходимых сооружений, а также временных и финансовых затрат на содержание и благоустройство.

Самыми популярными у инвесторов считаются угловые и крайние участки, или расположенные близко к въезду, где, как правило, концентрируются основные общественные пространства в поселке, размещается охрана и имеется быстрый доступ к внешней инфраструктуре

Дополнительная информация:

Группа компаний Максимум Life Development работает в сегменте девелопмента с 2004 года, в настоящий момент реализует проекты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Под управлением холдинга находится 11 коттеджных поселков на территории Ленинградской и Мурманской областей общей площадью 245 га. Максимум Life Development реализовала проекты во Всеволожском, Ломоносовском и Гатчинском районах Ленобласти. В построенных холдингом коттеджных поселках проживает более 5000 человек.