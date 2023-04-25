Каждый третий проданный в FIX PRICE пакет оказался экологичным

За год в Fix Price было продано более 60 млн пакетов из переработанного полиэтилена

24 апреля 2023 года – Продажи эко-пакетов в Fix Price в первом квартале 2023 года составили более 15 млн штук, или около 31% от всех проданных в сети полиэтиленовых пакетов, а по итогам всего 2022 года ― почти 65 миллионов, или каждый третий пакет (33%). География продажи экологичных пакетов охватывает собственные и франчайзинговые точки Fix Price в России, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Fix Price запустила экологичные фирменные пакеты в начале 2022 года. Экологичные пакеты Fix Price на 40% состоят из переработанного полиэтилена, подлежат вторичной переработке и могут быть использованы неоднократно, что позволяет существенно снизить количество отходов.\

Инна Кондратьева, директор департамента категорийного менеджмента Fix Price:

– Полиэтиленовый пакет является одним из самых продаваемых товаров в Fix Price. Наша сеть продолжает динамично развиваться и на сегодняшний день присутствует в 80 регионах России и на семи зарубежных рынках. Мы рады тому, что вместе с нашими покупателями продолжаем вносить свой вклад в минимизацию негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме введения экологичных пакетов Fix Price также работает над минимизацией своего влияния на экологию по другим направлениям. Так, за 2022 год компания увеличила на 45% долю вторсырья (картон и пленка), отправляемого из РЦ на переработку (почти 30 тысяч тонн), и сократила объем использованной в документообороте бумаги на 32%. На электронный документооборот переведены 100% контрагентов отдела развития франчайзинга, 81% контрагентов по некоммерческим закупкам, 69% товарных поставок и 33% арендодателей. Дополнительный вклад в снижение количества используемой бумаги внесет переход на электронные цифровые подписи и электронный документооборот в службе кадровых ресурсов ― проект был запущен в 2022 году и находится в активной стадии реализации.

О Компании

Fix Price (LSE и MOEX: FIXP) – одна из ведущих на международном рынке и крупнейшая в России сеть магазинов низких фиксированных цен, которая помогает покупателям экономить каждый день с момента основания Компании в 2007 году. Fix Price предлагает уникальную продукцию и постоянно ротирует ассортимент, включающий непродовольственные позиции, дрогери, а также продукты питания по низким фиксированным ценам.

На 31 декабря 2022 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 5 663 магазина в России и странах ближнего зарубежья, в каждом из которых представлены порядка 2 000 позиций в примерно 20 товарных категориях. Помимо собственных торговых марок, Fix Price реализует продукцию местных производителей и ведущих мировых брендов. На 31 декабря 2022 года Компания управляла 10 распределительными центрами и работала в 80 регионах России, а также в 6 зарубежных странах.

В 2022 году выручка Компании составила 277,6 млрд руб., EBITDA – 54,2 млрд руб., чистая прибыль – 21,4 млрд руб. (в соответствии с МСФО).