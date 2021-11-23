Каждый второй кредит по семейной ипотеке в июле-сентябре выдан семьям с первенцем

Московские семьи с одним ребенком активно используют возможность получить льготный кредит по программе «Семейная ипотека», которая была распространена на семьи с первенцем с июля этого года. В июле-сентябре 2021 года каждый второй кредит по семейной ипотеке был выдан семьям с одним ребенком, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По данным статистики, семей с одним ребёнком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми, поэтому их интерес к программе закономерен. Из 1,9 тысячи выданных в столице за третий квартал кредитов семейной ипотеки, 980 кредитов или 52% от общего количества получили семьи с первенцем. Семьям со вторым ребенком было выдано 644 кредита или 33%, семьи с тремя и более детьми получили 235 кредитов – 12%, семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью, – 85 кредитов или 4% от их общего числа», — сообщил заместитель Мэра.

С начала года в Москве с использованием семейной ипотеки заемщики приобрели 362 тысячи квадратных метров жилья. При средней стоимости квадратного метра 184,79 тысячи рублей, общая стоимость приобретённых помещений составила 66,9 миллиарда рублей. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за 9 месяцев 2021 года составила 4,77%, что на 0,07 п.п. ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования – 258 месяцев.

Всего в январе–сентябре 2021 года в Москве по программе «Семейная ипотека» было выдано 5 997 кредитов на общую сумму 40,2 миллиарда рублей – по этому показателю Москва занимает первое место среди российских регионов. На столицу пришлось 10,5% всех выданных по программе кредитов и 22% от общего объёма кредитования. Более 89% объектов недвижимости по семейной ипотеке было приобретено по договору участия в долевом строительстве, около 11% – по договору купли-продажи, подчеркнул министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

С начала реализации программы «Семейная ипотека» в 2018 году в Москве было выдано 20 619 кредитов на общую сумму 126,3 миллиардв рублей. В рамках программы семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%, максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в остальных регионах – 6 миллионов рублей. С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребёнок. Помимо выдачи льготного кредита, «Семейная ипотека» позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке при условии наличия в семье ребёнка, рождённого после 1 января 2018 года, и соответствия ранее взятого кредита условиям программы.