КБ «Гарант-Инвест» (АО) снизил ставки по вкладам и депозитам

С 01.04.2022 Коммерческий банк «Гарант-Инвест» существенно снизил ставки по вкладам. Ставки на размещение средств на срок 91 день снижены на 6 % в рублях, 3 % в долларах и 2 % в евро, таким образом с 1 апреля в Банке действуют новые условия по Акции «Мы Вместе»: размещение средств на срок 91 день в рублях по ставке 18%, в долларах – 5%, в евро – 3%.

На фоне стабилизации и укреплении курса рубля финансовый рынок продолжает восстанавливаться и демонстрирует рост, в том числе на рынке ценных бумаг. Движение вверх развивается на фоне стабилизации банковской ликвидности и резкого укрепления национальной валюты. Безусловно, волатильность рынка еще даст о себе знать, и текущий рост может скорректироваться, но на среднесрочном горизонте есть понимание, что дно уже пройдено.

КБ «Гарант-Инвест» на фоне санкционного прессинга на крупные банки резко увеличил количество открываемых новых счетов, вкладов и депозитов. Очень активно в Банк «Гарант-Инвест» переходят клиенты с внешнеэкономической деятельностью, т.к. конверсионные операции, все зарубежные платежи, в т.ч. по системе SWIFT КБ «Гарант-Инвест» выполняет без каких-либо ограничений. Также мы видим большой спрос практически на все услуги по программе Private Banking, включая вклады, пластиковые карты, обменные операции и другие.