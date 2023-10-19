Kennametal представил новую марку материала для точения благодаря технологии KENGold

Компания Kennametal Inc. представила свою новую марку материала для точения KCU10B, являющуюся инновационным обновлением платформы KCU10 с улучшенной технологией нанесения покрытия KENGold для защиты кромок. Это универсальное режущее решение предназначено для операторов станков, работающих на рынках аэрокосмической и оборонной отраслей, автомобилестроения, энергетики и общего машиностроения и нуждающихся в максимальной производительности при резке широкого ассортимента тяжело поддающихся механической обработке материалов.

«Мы сконструировали это новое решение для точения, чтобы достичь превосходной финишной обработки поверхности в различных отраслях, — сказал Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по маркетингу, глобальное управление продуктами. — Разработанная с использованием нашей технологии нанесения многослойного наноструктурного покрытия осаждением паров (PVD), марка материала KCU10B позволяет выполнять механическую обработку с более высоким качеством и постоянным усилием большего количества материалов и с более длительным сроком службы инструмента».

Марка KCU10B включена в ассортимент KENGold компании, обеспечивающий последовательную резку различных материалов и отличающийся повышенной износостойкостью и безопасностью обработки, — в том числе при обработке обычной стали и нержавеющей стали различных сортов. Эта инновационная технология покрытия была представлена компанией Kennametal в прошлом году с маркой материала для точения KCP25C, определив новый стандарт для точения стали.