Kennametal представила новое решение для зачистной геометрии с инновационным дизайном стружколома

Компания Kennametal Inc. объявила о выпуске нового решения для чистовой обработки металлических поверхностей (FV Geometry) с инновационной конструкцией стружколома, обеспечивающей более стабильную и острую режущую кромку для уменьшения шероховатости поверхности и стружкообразования.

Developed to cut on a wider application range with consistency and featuring a unique chip breaker design, sharper edge and built-in coolant channels.

«Гибкость нашего нового решения для чистовой обработки поверхности FV Geometry обеспечивает операторам повышенную производительность за счет постоянного контроля стружкообразования при малой и средней глубине резания и уменьшения количества прерываний процесса для смены инструмента», — говорит Скотт Этлинг (Scott Etling), вице-президент по маркетингу и глобальному управлению продукцией.

Конструкция FV Geometry предусматривает каналы для подачи СОЖ ближе к режущей кромке, что обеспечивает максимальную универсальность и возможность работы в режиме непрерывного и слегка прерывистого резания.

FV Geometry устраняет необходимость смены инструмента для выполнения чистовой обработки, что делает это решение идеальным для широкого применения в транспортном и общем машиностроении.