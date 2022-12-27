Китай активно оптимизирует меры реагирования на COVID-19, чтобы быть готовым к вызовам

По мере роста заболеваемости COVID-19 во многих регионах Китая местные органы власти принимают быстрые и четкие меры для предотвращения серьезных случаев, защиты здоровья людей и создания барьера против распространения эпидемии.

Эти меры включают в себя обеспечение своевременного медицинского лечения, удовлетворение потребностей в медицинской помощи, улучшение медицинского обслуживания пожилых людей и других ключевых групп, содействие вакцинации от COVID-19 и укрепление профилактики эпидемии и борьбы с ней в сельских районах.

Развертывание инфекционных клиник идет полным ходом

В последние дни многие китайские города открыли клиники для оказания оперативной помощи в спортзалах, а также переоборудовали кабинеты ПЦР-тестирования во временные клиники для снижения нагрузки на систему здравоохранения, и некоторые из этих клиник работают круглосуточно.

Кроме того, медицинские учреждения на всех уровнях оптимизируют процедуры, наращивают ресурсы и увеличивают численность дежурного медицинского персонала, чтобы приложить все усилия для удовлетворения неотложных и острых нужд пациентов.

Так, например, в Шанхае инфекционным отделениям в 145 больницах среднего и высшего звена было предписано продолжать прием пациентов в полном объеме для удовлетворения потребностей людей в медицинских услугах.

Во многих городах также открыты интернет-больницы, чтобы жители могли обращаться за медицинской помощью, не выходя из дома.

В среду Пекинская муниципальная комиссия здравоохранения заявила, что лечение в инфекционных клиниках города проходило 65 000 пациентов с высокой температурой, что на 11% меньше недавнего пика в 73 000 человек. Согласно комиссии, спрос на услуги инфекционных клиник в целом снизился.

Приоритет в медицинском обслуживании отдается ключевым группам

Национальная комиссия по здравоохранению обратилась к низовым медицинским учреждениям с просьбой создать реестры таких особых групп, как одинокие пожилые люди, беременные женщины и пациенты с сопутствующими заболеваниями, чтобы обеспечить необходимое медицинское обслуживание.

Ведомство поручило местным департаментам по делам гражданского населения отдел провести тщательные инспекции в местах высокого риска, включая оценку запасов лекарственных средств, доступности медицинской помощи, медицинского обслуживания, услуг по вакцинации и потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации.

Так, в местном медицинском центре в Шанхае семейные врачи тщательно оценивали состояние здоровья местных жителей, при этом особое внимание уделялось пожилым людям старше 80 лет, пациентам с хроническими заболеваниями, пациентам на гемодиализе, онкобольным и беременным женщинам.

Меры по профилактике эпидемии и борьбе с ней усилены в сельских районах

В связи с относительной нехваткой медицинских ресурсов в сельских районах и увеличением потоков населения во время новогодних праздников и фестиваля весны, когда люди, работающие в мегаполисах, часто возвращаются в свои родные города, местные органы власти укрепляют меры по профилактике эпидемии и борьбе с ней, а также медицинские услуги в сельских районах.

Развертывание инфекционных отделений в городских больницах является важной составляющей профилактики эпидемии в сельских районах.

В качестве примера можно привести город Цзяочжоу в провинции Шаньдун на востоке Китая. Муниципальная комиссия по здравоохранению Цзяочжоу создала 536 местных медицинских пунктов и мобилизовала 446 медицинских работников и добровольцев для оказания медицинских услуг в деревнях.

В каждой деревенской клинике и медицинском пункте работают по крайней мере по два медицинских сотрудника, которые оказывают круглосуточные медицинские услуги для ключевых групп, такие как консультации, выдача лекарств и доставка пациентов.

Темпы вакцинации наращиваются

В Китае полностью вакцинировано более 90% населения. Почти 87% людей в возрасте старше 60 лет прошли полную вакцинацию, но в возрасте старше 80 лет полный курс вакцинации прошло только 66,4% людей.

Китай сейчас ускоряет вакцинацию в группе населения старше 60 лет, численность которой составляет 267 миллионов человек. В конце ноября в стране был опубликован план действий для повышения уровня вакцинации среди пожилых людей.

Для увеличения уровня вакцинации в различных местах также принимаются такие меры, как «зеленые каналы» для пожилых.

С оптимизацией мер по борьбе с эпидемией основное внимание в китайской стратегии реагирования на эпидемию переключилось с борьбы с инфекцией на целевое лечение с целью предотвращения серьезных случаев заболеваний.

Средняя продолжительность жизни в Китае, являющаяся основным показателем национального благосостояния, увеличилась с 77,3 лет в 2019 году до 78,2 лет в 2021 году, несмотря на разрыв в медицинских ресурсах и медицинских технологиях на душу населения между этой самой густонаселенной страной мира и развитыми странами.

Придерживаясь подхода, ориентированного на людей, Китай смог сдержать череду вспышек. Факты и цифры отражают заслуживающие похвалы достижения в реагировании Китая на эпидемию за последние три года и дают представление о перспективах некоторых инициатив, ориентированных на предстоящую нормальную жизнь.