Китай добился существенного прогресса в 2020 году

В условиях беспрецедентных проблем, вызванных пандемией COVID-19, а также сложных изменений во внешней среде Центральный комитет Коммунистической партии Китая (КПК) во главе с товарищем Си Цзиньпином привел Китай к достижению существенного прогресса в 2020 году.

Ключевыми факторами, предопределившими успех Китая в его героической борьбе с пандемией COVID-19 и нищетой в прошлом году, стали поддержка авторитета КПК, первостепенное внимание к людям и эффективная реализация институциональных преимуществ.

«Люди превыше всего»

Под руководством Си Цзиньпина неизменная тема китайской войны против коронавируса — «люди превыше всего».

«Безопасность и здоровье людей всегда занимают первое место, поэтому профилактика эпидемии и борьба с ней являются важнейшей задачей страны на данный момент», — заявил Си Цзиньпин в ходе своей встречи с посетившим его генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебреисусом (Tedros Adhanom Ghebreyesus) в январе прошлого года.

Подчеркнув, что КПК является самой надежной опорой для китайского народа в трудные времена, Си Цзиньпин приказал использовать все ресурсы страны для ликвидации пандемии, что также является преимуществом социалистической системы Китая.

В результате Китай стал одной из первых стран, которые локализовали вирус, безопасно открыли свою экономику и восстановили экономический рост. Ожидается, что в 2020 году ВВП страны превысит 100 трлн юаней (около 15,38 трлн долларов США), а ВВП на душу населения достигнет 10 тысяч долларов.

В то же время Китай направил 36 групп медицинских экспертов в 34 страны и предложил помощь в борьбе с вирусом 150 странам и 10 международным организациям в поддержку призыва председателя Си к созданию сообщества всеобщего здоровья для всего человечества.

Вакцина против COVID-19 станет глобальным общественным благом, являющимся вкладом Китая в обеспечение физической и финансовой доступности вакцин в развивающихся странах, о чем товарищ Си объявил в мае прошлого года на открытии 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

«Никто не должен быть брошен на произвол судьбы»

23 ноября, когда из списка бедных районов провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая исчезли последние имена, Китай искоренил нищету на общенациональном и региональном уровнях.

На состоявшемся в марте симпозиуме по вопросам обеспечения решающей победы в борьбе с нищетой Си Цзиньпин напомнил, что избавление от нищеты всех сельских жителей, находящихся за чертой бедности, к 2020 году является торжественным обещанием Центрального комитета КПК, которое должно быть выполнено в срок.

Товарищ Си выдвинул искоренение нищеты на первый план своего руководства страной и затратил на это максимум энергии. В ходе своих инспекционных поездок по стране в прошлом году Си Цзиньпин часто направлялся на передовые рубежи, чтобы проконтролировать работу, направленную на ликвидацию бедности.

«На пути социализма никто не должен быть брошен на произвол судьбы», — заявил Си Цзиньпин в мае. — Каждый должен двигаться по пути к среднезажиточному обществу во всех отношениях и общему процветанию».