«Китай-Северо-Восточная Азия» 99 проектов сотрудничества на сумму 84,475 млрд юаней

В Чанчуне (Китай) прошла 14-я выставка «Китай-Северо-Восточная Азия». В ней приняли участие как китайские, так и зарубежные видные деятели и официальные лица, в том числе 13 заместителей министров и вышестоящих должностных лиц, представляющих пять стран и регионов, а также 40 дипломатических представителей из 15 стран, присутствовавших лично. В данном офлайн-мероприятии приняли активное участие представители различных секторов и отраслей бизнеса, в том числе более 20 000 человек из 123 стран и регионов.

Выставка «Китай-Северо-Восточная Азия» этого года является главной выставкой в Китае, которая посвящена странам Северо-Восточной Азии. Она достигла небывалых успехов в плане выставочной площади, участия стран и регионов, а также представительства предприятий из провинций и муниципалитетов. Как в главном, так и в дополнительных павильонах в общей сложности было представлено более 60 000 наименований продукции от 1 006 предприятий и организаций. Среди них 201 предприятие из 65 стран и регионов, охватывающих Северо-Восточную Азию, Европу, регионы, включающие Гонконг, Макао, Тайвань, а также страны вдоль «Пояса и пути».

С момента своего создания в 2005 году выставка «Китай-Северо-Восточная Азия» превратилась в платформу высокого уровня, которая способствует взаимодействию между северо-восточным регионом Китая и мировым сообществом. На 14-й выставке «Китай-Северо-Восточная Азия» было подписано 99 проектов международного и внутреннего сотрудничества на общую сумму 84,475 млрд юаней. Эти проекты охватывают различные отрасли, включая новую энергетику, современное сельское хозяйство, производство оборудования, фармацевтику, здравоохранение и современные услуги. На выставке особое внимание уделялось продвижению важных проектов, повышению их качества и достижению значимых рубежей. Среди них 59 проектов, стоимость которых превысила 100 млн юаней, 18 проектов со стоимостью выше 500 млн юаней, еще 18 проектов превысило 1 млрд юаней, и 4 проекта — более 5 млрд юаней. Эти проекты обладают огромным потенциалом для качественного развития взаимосвязанных отраслей.